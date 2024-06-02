Поздравления с днем рождения в прозе: прикольные пожелания

Выберите лучшее смешное поздравление с днем рождения в прозе для своего близкого человека

День рождения традиционно связан с тортом с соответствующим количеством свечей и с подарками, к которым стоит придумать пожелания.

Прикольные поздравления с днем рождения в прозе — неотъемлемая часть этого праздника. Шуточные поздравления с днем рождения в прозе могут быть оригинальные, заготовленные заранее, или спонтанные и придуманные налету. Но важно помнить, что человек, которому вы делаете подарок и который будет адресатом ваших пожеланий, может обладать другим чувством юмора.

"Телеграф" собрал в подборку смешные поздравления с днем рождения в прозе, которые поднимут настроение и сделают именинника или именинницу счастливее.

Прикольные поздравления в прозе с днем рождения

Поздравляю с днем рождения! Желаю тебе быть всегда в шоколаде, кататься по жизни как сыр в масле, ни в чём и никогда не нуждаться, отрываться по полной, лететь навстречу к своим мечтам и быть на позитивной волне жизни.

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Не буду желать ничего хорошего, только лучшего: успехов в делах, здоровья в семье, сердца, полного любви, глаз, светящихся от счастья, новых открытий, самых приятных эмоций. Пусть вся твоя жизнь будет сплошным праздником. С днем рождения!

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С днем рождения! Желаю класть лимоны не в чай, а в швейцарские банки, желаю срывать не соседские сливы, а джек-поты в лотерее, желаю стирать не трусы и носки, а весь негатив из своей жизни, желаю возбуждать не уголовное дело, а каждую понравившуюся красотку.

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Поздравляю с днем старения… Ой, то есть с днем рождения. Пусть кости не ломит, пусть песок не сыпется с тебя, пусть по-прежнему радуют веселые анекдоты, летает высоко душа. Пусть зубы не болят от вкусного торта, а все свечи на нём с первой попытки задуются тобой. Пусть радуют страстные, горячие ночи и безумно счастливые дни.

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День рождения — отличный праздник, чтобы перестать задумываться о мелочах и просто веселиться от всей души! Желаю тебе острых, как лезвие бритвы, ощущений, непредсказуемых, как морская волна, приключений, заботливых, как солнечные лучи, друзей и неожиданных, как весенний дождь, подарков судьбы! С днем рождения!

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Вот и очередная днюшка ударила по голове, с чем и спешим напомнить и поздравить! Пусть этот удар повлечет за собой массу позитива, везения и по твоему велению исполнения любого пожелания!

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Желаю тебе сегодня выпить "огненной водички", закусить ее клубничкой, запить морсом из вишневого варенья и весело встретить свой день рождения. Пускай сегодня будет много подарков, но не сервизов в коробках, а крутых иномарок. Пускай сегодня всё будет так, как ты хочешь: и утром, и днем, и даже безбашенной ночью. С днем рождения!

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С днем рождения, мой цветочек! Желаю цвести и благоухать, не водиться с сорняками и будяками, орошаться и расти, ни на миг не увядать и всегда держать в порядке свою клумбу. Ну а если серьёзно — счастья тебе до умопомрачения, любви до изнеможения и везенья выше нормы.

Шуточные поздравления с днем рождения в прозе

Поздравляю с днюхой и хочу пожелать побольше хеппи дней в жизни, грандиозных новостей и приятных ощущений, аж до мурашек. Пусть судьба обеспечит тебя шиком и роскошью, пусть в твоей головушке всегда хватает ума, пусть твоё сердечко постоянно бьётся в ритме танца счастья.

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Пусть в день рожденья прилетит волшебник и подарит личный вертолет, в котором ты найдешь сейф, где будет спрятан счет в швейцарском банке. Пусть с неба падает дождь счастья, уважения, любви, терпения, долголетия, взаимопонимания, а на белом лимузине приедут сегодня все самые тайные эротические желания.

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Желаю купаться в роскоши, наслаждаться запахом внушительного гонорара и укрываться пушистым счастьем, чтоб жилось тебе по кайфу и без напряга. Ещё пожелаю пополнения земных удобств, приподнятого настроения и впереди прелестную бурную жизнь с безумными и невероятными приключениями. С днём рождения тебя!

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Поздравляю с днём варенья! Желаю, чтобы в жизни всегда хватало на свежий хлебушек со сливочным масличком да с вкусной икоркой, желаю наступать на грабли успеха и удачи, быть вечно влюблённым человеком и счастливым, как слон, и довольным, как удав.

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Поздравляю с днём рожденья, с днём, когда на свет появился крикливый, писающийся и вредненький малыш, то есть ты. Желаю тебе не хлюпать носом и, гордо голову задрав, идти по жизни с умом в голове и искренними чувствами в сердце, желаю вечного расцвета счастья и любви, по волнам удачи и благополучия ты всегда плыви.

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В день рождения привыкли все желать, а я вот не желаю! Не желаю узнать несчастья, равнодушия, печали, грусти, невзгод, болезней, зла. Не желаю обзавестись недоброжелателями и предателями. От всего сердца, искренне в этот праздник тебе я этого НЕ ЖЕЛАЮ!

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С днем рождения. Желаю изобретательности в работе и в постели, рая на душе и в твоём трёхэтажном вилле-шалаше. Пусть на полную будет заряжен твой аккумулятор, пусть на максимуме будет уровень счастья и любви.

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Поздравляю с днём рождения и пожелать в день приближения к мудрости седин хочу золотой рыбки в аквариуме, волшебного кольца на пальце, скатерти-самобранки на столе, ковра-самолёта в роли личного транспорта, цветика-семицветика в вазе и шапки-невидимки от неприятных лиц.

Ранее "Телеграф" делился подборкой прикольных поздравлений с днем рождения в стихах.