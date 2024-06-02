Поздоровлення з днем народження у прозі: прикольні побажання

Виберіть найкраще смішне привітання з днем народження у прозі для своєї близької людини

День народження традиційно пов’язане з тортом із відповідною кількістю свічок та з подарунками, до яких варто придумати побажання.

Прикольні вітання з днем народження у прозі – невіддільна частина цього свята. Жартівливі привітання з днем народження у прозі можуть бути оригінальні, заздалегідь заготовлені, або спонтанні та придумані нальоту. Але важливо пам’ятати, що людина, якій ви робите подарунок і яка буде адресатом ваших побажань, може мати інше почуття гумору.

"Телеграф" зібрав у добірку смішні привітання з днем народження у прозі, які піднімуть настрій та зроблять іменинника чи іменинницю щасливішими.

Прикольні поздоровлення у прозі з днем народження

Вітаю з днем народження! Бажаю тобі бути завжди в шоколаді, кататися по життю як сир у маслі, ні в чому і ніколи не потребувати, відриватися на повну, летіти назустріч до своїх мрій і бути на позитивній хвилі життя.

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Не бажатиму нічого хорошого, тільки кращого: успіхів у справах, здоров’я в сім’ї, серця, повного кохання, очей, що світяться від щастя, нових відкриттів, найприємніших емоцій. Нехай усе твоє життя буде суцільним святом. З Днем народження!

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З Днем народження! Бажаю класти лимони не в чай, а у швейцарські банки, зривати не сусідські сливи, а джек-поти в лотереї, стирати не труси і шкарпетки, а весь негатив зі свого життя, порушувати не кримінальну справу, а кожну красу, що сподобалася.

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Вітаю з днем старіння… Ой, себто з днем народження. Нехай кістки не ломить, нехай пісок не сипеться з тебе, нехай, як і раніше, радують веселі анекдоти, високо літає душа. Нехай зуби не болять від смачного торта. Нехай радують пристрасні, гарячі ночі та шалено щасливі дні.

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День народження — чудове свято, щоб перестати замислюватися про дрібниці та просто веселитися від щирого серця! Бажаю тобі гострих, як лезо бритви, відчуттів, непередбачуваних, як морська хвиля, пригод, турботливих, як сонячне проміння, друзів та несподіваних, як весняний дощ, подарунків долі! З Днем народження!

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Ось і чергова днюшка вдарила по голові, з чим і поспішаємо нагадати та привітати! Нехай цей удар спричинить масу позитиву, везіння і за твоєю вказівкою виконання будь-якого побажання!

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Бажаю тобі сьогодні випити "вогненної водички", закусити її полуничкою, запити морсом із вишневого варення та весело зустріти свій день народження. Нехай сьогодні буде багато подарунків, але не сервізів у коробках, а крутих іномарок. Нехай сьогодні все буде так, як ти хочеш: і вранці, і вдень, і навіть ніччю. З Днем народження!

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З днем народження, моя квіточка! Бажаю цвісти та пахнути, не водитися з бур’янами й будяками, зрошуватися і рости, ні на мить не в’янути та завжди тримати в порядку свою клумбу. Ну а якщо серйозно — щастя тобі до запаморочення, любові до знемоги та везіння вище за норму.

Жартівливі привітання з днем народження у прозі

Вітаю з днюхою і хочу побажати більше хепі днів у житті, грандіозних новин та приємних відчуттів, аж до мурашок. Нехай доля забезпечить тебе шиком і розкішшю, нехай у твоїй головешці завжди вистачає розуму, нехай твоє серце постійно б’ється в ритмі танцю щастя.

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Нехай у день народження прилетить чарівник і подарує особистий гелікоптер, у якому ти знайдеш сейф, де буде захований рахунок у швейцарському банку. Нехай з неба падає дощ щастя, поваги, кохання, терпіння, довголіття, взаєморозуміння, а на білому лімузині приїдуть сьогодні всі найтаємніші еротичні бажання.

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Бажаю купатися в розкоші, насолоджуватися запахом великого гонорару і вкриватися пухнастим щастям, щоб тобі жилося по кайфу і без напруження. З Днем народження тебе!

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Вітаю з днем варення! Бажаю, щоб у житті завжди вистачало на свіжий хліб з вершковим маслом та зі смачною ікоркою, бажаю наступати на граблі успіху й удачі, бути вічно закоханою людиною і щасливою, як слон, і задоволеною, як удав.

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Вітаю з днем народження, з днем, коли на світ з’явився крикливий, пишний і шкідливий малюк, тобто ти. Бажаю тобі не хлюпати носом і, гордо задерши голову, йти по життю з розумом у голові і щирими почуттями в серці, бажаю вічного розквіту щастя і любові.

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У день народження звикли все бажати, а я не бажаю! Не бажаю дізнатися про нещастя, байдужість, смуток, смуток, негараздів, хвороб, зла. Не бажаю обзавестися недоброзичливцями та зрадниками. Від щирого серця, щиро в це свято тобі я цього не бажаю!

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З Днем народження. Бажаю винахідливості в роботі та в ліжку, раю на душі та у твоєму триповерховому віллі-курені. Нехай на повну буде заряджений твій акумулятор, нехай на максимумі буде рівень щастя та кохання.

Раніше "Телеграф" ділився добіркою прикольних привітань із днем народження у віршах.