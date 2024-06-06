Красивые короткие стихи с днем рождения: выберите лучшее поздравление для своих близких

Короткий стих с днем рождения будет особенным поздравлением

По сравнению с поиском подарка, вкусного торта, красивого букета, организацией праздника, написание простого поздравления с днем ​​рождения дорогому человеку на первый взгляд может показаться проще простого. Но как только перед вами оказывается пустая открытка, придумать пожелания бывает очень сложно. Особенно если для поздравления нужен маленький стих на день рождения.

Специально для вас "Телеграф" собрал короткие стихи на день рождения, которые можно подарить имениннику или имениннице любого возраста и профессии. Их можно вписать в открытку, либо отправить сообщением в соцсетях. Надеемся, эти короткие стишки с днём рождения порадуют ваших близких и сделают их праздник ярче.

Стихи с днем рождения короткие

Счастья, радости, успеха,

Ярких дней, веселья, смеха,

Заводного настроенья —

Для тебя всё в день рожденья!

***

Фантастических успехов,

Ярких встреч, добра и смеха,

Взрыва счастья в настроенье

В твой желаю день рожденья!

***

Пусть веселый день рожденья

Радость сердцу принесет,

Будет ярким настроенье

Постоянно, круглый год.

***

Пожелаю счастья бочку

И купюр вагона два,

Чтобы жизнь без заморочек

Всегда в гору только шла!

***

Желаем жизни яркой и успешной,

Любви прекрасной, верной, безмятежной.

Уверенности в будущем всегда,

Здоровья, сил на долгие года.

***

Пусть согревает тебя солнце

И летом ранним, и зимой.

Веселье, смех, успех, улыбки

Пусть будут рядышком с тобой!

Желаю море приключений,

Пуд счастья и любви большой.

Удач, высоких достижений

Желаю в день рожденья твой!

***

Пускай исполнятся мечты,

Что загадаешь нынче ты,

Задув на торте много свеч.

А я желаю теплых встреч,

Здоровья, оптимизма, сил,

И чтобы мир в душе царил.

***

Счастливой жизни, преданных друзей,

Удачи, много радости, везенья.

В достатке жить и только светлых дней.

Любви, добра, успеха. С днем рожденья!

***

Желаю в жизни приключений,

Не знать тревог и огорчений.

Любви, достатка и везенья

И счастья много. С днем рожденья!

Поздравления с днем рождения в стихах короткие

***

Пусть приходит в день рождения

Радость, счастье, настроение.

Добрых встреч, успехов, сил,

Каждый день чтоб светлым был!

***

Безоблачных желаю дней,

Хороших преданных друзей,

Здоровья, счастья, вдохновенья,

Любви, достатка! С днем рожденья!

***

Желаю в день рождения твой,

Чтоб был в душе твоей покой!

Чтоб счастье было каждый миг,

Чтоб рядом был лишь тот, кто мил!

Желаю жить я много лет

Без горя, без обид и бед!

***

Желаю в день рождения благ,

Удач, успехов, дней прекрасных,

И жизнь идет пусть только так,

Чтоб было в ней добро и счастье!

***

Добрых шуток и веселья

Пожелаю в день рожденья!

И идей оригинальных,

И доходов — постоянных.

Рядом — добрых лишь людей

И счастливых новостей!

***

Желаю счастья через край,

Любви, достатка и везения,

Чтоб никогда проблем не знать

И быть в отличном настроении.

***

С днем рождения поздравляю!

И пусть твой Ангел за плечом,

Тебя во всем сопровождая,

Удачу дарит день за днем!

***

Счастья, мыслей позитивных,

Много радостных моментов,

Жизни яркой и счастливой

Вместе с кучей комплиментов:

Я желаю в день рожденья,

Пусть всё сбудется мгновенно.

***

Желаю в радости купаться

И быть с везением на ты.

Пусть цели будут достигаться,

Все исполняются мечты!

***

Уюта, достатка, комфорта, добра,

Жить без несчастий, горя и зла,

Улыбок, открытий, счастья сполна,

Чтоб жизнь удивительной, яркой была!

***

Пусть сбудутся все желания,

Пусть будет удача в делах,

Исполнятся все обещания,

Пусть будут смешинки глазах.

Пусть помнится долго твой день рождения,

И будет прекрасным всегда настроение.

***

Твой сегодня пришел день рождения.

Пожелаю тебе, без сомнения,

Много счастья, здоровья, везения,

Достижений, удачи, терпения.

Путь к тебе пусть все беды забудут,

Лишь любовь и успех рядом будут.

Короткие стишки на день рождения

***

Крепкого здоровья,

Счастья и любви,

Всё, что пожелаешь —

У судьбы лови!

С днем рождения поздравляем,

Быть на высоте желаем!

***

В день рождения очень важно

Только счастья пожелать.

Если так поступит каждый,

То его не долго ждать!

Пусть оно скорей случится,

В твои двери постучится!

***

В день рожденья — радостных эмоций,

Пусть душа от счастья рассмеется.

Получай минуты наслажденья,

Радости, здоровья и везенья!

***

Живи здорово и счастливо,

Купайся в роскоши, достатке!

Любви, успехов, позитива!

Пусть будет все всегда в порядке!

***

Держи удачу, словно птичку,

Живи легко, не усложняй,

Танцуй и пой, сори наличкой

И всё, что хочешь, получай!

***

Желаю, жить на полную катушку,

Чтоб поперхнулись все завистники от злости,

И на Мальдивах прикупить избушку,

Чтоб счастье приглашать частенько в гости!

***

Пусть счастье и гармония переполняют душу,

И все твои сбываются заветные желания!

Как замки из песка твой оптимизм разрушит

Плохое настроение и все переживания!

***

Пусть в день рождения лавиною цветной

Обрушатся подарки, поздравления,

Пусть счастье будет рядышком с тобой

И радость, и удача, и везение!

Ранее "Телеграф" публиковал подборку прикольных поздравлений с днем рождения. Эти пожелания точно порадуют адресата.