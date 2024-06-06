Красиві короткі вірші з днем народження: виберіть найкраще вітання для своїх близьких

Короткий вірш із днем народження буде особливим привітанням

У порівнянні з пошуком подарунка, смачного торта, гарного букета, організацією свята, написання простого привітання з днем ​​народження дорогій людині на перший погляд може здатися простіше. Але тільки-но перед вами виявляється порожня листівка, придумати побажання буває дуже складно. Особливо, якщо для поздоровлення потрібен маленький вірш на день народження.

Спеціально для вас "Телеграф" зібрав короткі вірші на день народження, які можна подарувати імениннику чи іменинниці будь-якого віку та професії. Їх можна вписати у листівку, або надіслати повідомленням у соцмережах. Сподіваємося, ці короткі віршики з днем народження порадують ваших близьких і зроблять їхнє свято яскравішим.

Вірші з днем народження короткі

Я з днем народження вітаю

Та дуже щиро побажаю

Здоров’я, щастя і везіння,

Натхнення, миру і терпіння.

Кохання, спокою, надії,

Щоби збулися Ваші мрії,

А ще достатку і тепла,

Благополуччя і добра.

***

Прийміть від душі наші щирі вітання,

Хай збудуться всі Ваші плани й бажання!

Життя хай дарує чудові презенти,

Яскраві емоції, щастя моменти.

Щоб лихо до хати дорогу не знало,

А доля Вам радість завжди дарувала!

***

З днем народження вітаю!

Щастя й успіхів бажаю,

Неба ясного й тепла,

Доля світла щоб була!

Не старіти, не хворіти,

Мов вогонь, завжди горіти,

В щасті до ста років жити

Та ніколи не тужити!

***

З днем народження вітаю!

Лиш найкращого бажаю.

Хай принесе день святковий

Настрій гарний кольоровий!

Краще все бери з життя,

Світлого тобі буття!

***

З днем народження вітаю!

Від душі тобі бажаю

Миру, щастя, позитиву,

Завжди радості припливу.

Хай в сім’ї живе достаток,

В домі хай буде порядок.

Живи у щасті до ста літ,

Не знаючи хвороб і бід.

***

З днем народження вітаю зараз щиро!

Побажати хочу щастя й миру.

Хай добробут завжди в хаті буде,

А в житті хай поряд добрі люди.

Хай з роками мудрість прибуває,

А всіляке лихо оминає.

Хай приємним буде шлях життєвий,

І достаток буде хай суттєвий!

***

Хай в день народження збуваються мрії,

І люди поруч будуть рідні й дорогії,

Хай Бог здоров’ям не обділить,

А успіх в всі діла поцілить,

Життя щоб повнилось натхненням,

В майбутньому і в сьогоденні!

***

З днем народження вітаю!

Здійснень мрій усіх бажаю,

Днів щасливих й безтурботних,

Подаруночків добротних,

Радість в домі хай панує,

Мир й достаток в ньому будуть!

***

З днем народження тебе

Щиро я вітаю!

Зичу щастя я, добра,

Радості без краю.

Щоб усмішка на обличчі

Сяяла чарівно,

Щоб в житті все було круто,

Успішно та рівно.

Привітання з днем народження у віршах короткі

***

З днем народження вітаю,

Гори щастя вам бажаю.

В гаманці щоб були гроші,

Друзів вірних та хороших,

Мрій, що душу окриляють,

Та від стресів позбавляють,

Відпочинків цілий рік,

Рівних вдачливих доріг.

Хай здоров’я тішить вас,

Буде міцним, як алмаз!

***

Миру, достатку, кохання,

Збуваються хай сподівання,

Ніжності, ласки, тепла,

Світла, людського добра.

Радості, щастя, здоров’я

І оптимізму, любові.

Ще 100 років прожити

І ні за чим не тужити!

***

З днем народження вітаю

В цю чудову гарну днину,

Від всієй душі бажаю

Радість мати щохвилини!

Хай збуваються всі мрії,

Успіх завжди вас спіткає,

В щасті, мирі та надії

Шлях життєвий протікає.

***

З днем народження, зі святом!

Хочу щиро побажати

Радості, тепла, наснаги,

Відпочинку та засмаги.

Хай життя складеться гарно,

Пролетить нехай не марно,

Буде і здоров’я, й гроші,

Друзі щирі та хороші!

***

Бажаємо вам лише добрих подій,

Ясного сонця, здійснення мрій,

Друзів чудових, кохання міцного,

Більше веселого, менше сумного,

Різних приємностей, класних відпусток,

Щоб в гаманці у вас не було пусто.

Те, що задумали, хай все вдається,

Та добра доля до вас посміхнеться!

***

З днем народження вітання,

Дуже щирі побажання!

Щоб щастило кожну мить,

Веселіше тобі жить!

Щоб здоров’я міцним було,

І більше щастя прибуло!

***

Хай в цю мить та кожен день

Буде щастя поруч з вами,

Хай любов не омине,

Йде до вас всіма шляхами,

Буде світло у душі,

В праці буде хай наснага,

Хай в родині буде мир,

Ніжність, ласка та повага!

***

З днем народження вітаєм!

Всіх гараздів побажаєм,

Щоби кожен день був святом,

Щоби Ви жили багато.

Хай всі збудуться бажання,

Мрії, плани, віншування.

Хай навколо радість ллється,

Хай життя навкруг сміється,

Майте вдосталь нових вражень,

Знімків, селфі та зображень.

***

З днем народження тебе

В мить оцю вітаю щиро!

У житті нехай щастить.

Ще бажаю добра й миру.

Щоби успіх та любов

Завжди ніжно обіймали.

Щоби благо повсякчас

Життя хвилі дарували.

***

Хай будь-які бажання, забаганки

Швиденько доля втілює в життя!

Бажаю прокидатися щоранку

Щасливим, безтурботним, мов дитя!

***

З днем народження вітаю!

І від серця побажаю:

Любові, радості в сім`ї,

Щоб мрії здійснились твої!

Путівки тільки за кордон,

І модний, гарний телефон.

Щоб доля тебе вберегла,

Добра до серця додавала.

І хай щастить тобі весь вік,

Фортуна вдарить часом пік!

***

Хай день народження для Вас

Чудовим стане святом.

Хай друзів буде повний дім

Та радощів багато!

Здійсняться мрії, що в душі,

Неначе іскри сяють.

А очі світяться вогнем

Та лише щастя знають!

Короткі віршики на день народження

***

Хай вітаннями рясніє

Цей щасливий день!

Хай душа дзвенить від щастя

Гомоном пісень!

Хай успішним буде завжди

Світле майбуття.

Хай здоров’я не полишить

Протягом життя!

***

Свято дня народження твоє —

То найбільше і найкраще свято!

Хай Господь тобі завжди дає

Радощів-веселощів багато…

Хай тебе підносить до небес

Почуття прекрасної любові,

І завжди оточують тебе

Люди лиш найкращі, суперові!

***

З днем народження вітаю,

І від всього серця маю

Побажань найкращих в свято,

Зичу щастя Вам багато!

Хай дні будуть світлі й прекрасні,

А в небі безхмарному — світить сонце ясне!

***

Із днем народження вітаю!

Бажаю щастя й довголіття.

Життя щодня хай надихає,

Дарує шансів розмаїття.

Чекає хай життя солодке,

Кар’єра, гроші, гарні друзі.

Не забувай: життя коротке,

То ж йди лише по білій смузі!

***

З днем народження, зі святом!

Хай лунає вам соната

Привітань, усмішок щирих,

Друзів, злагоди і миру.

Щоб горів вогонь у серці,

Щоб лилась горілка з перцем.

Від душі вам святкувати,

У добрі розкошувати!

Раніше "Телеграф" публікував добірку прикольних привітань із днем народження. Ці побажання точно потішать адресата.