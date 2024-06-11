Короткие поздравления с днем рождения: лучшие пожелания для самых близких

Краткое красивое поздравление с днем рождения поможет оподарить адресату прекрасные эмоции

Когда дело доходит до пожеланий на день рождения, иногда лучше сказать меньше слов, но чтобы они были от всего сердца и выражали лучшие чувства. В этой подборке "Телеграф" собрал красивые короткие поздравления с днем рождения, наполненные теплотой и искренностью.

Будете ли вы подписывать открытку близкому человеку, отправлять текстовое сообщение или публиковать запись в соцсетях, эти краткие пожелания на день рождения обязательно сделают его день особенным.

Короткие пожелания с днем рождения

***

Желаю процветания, исполнения желаний и много новых впечатлений! Здоровья, удачи, веселья!

***

Желаю чаще радоваться своими достижениями и каждый день от жизни взять себе что-то хорошее. С днем ​​рождения!

***

С днем рождения! Пусть неудачи пройдут мимо дверей твоего дома, а чаще в них будет стучать верные друзья! Желаю счастья, вдохновения и замечательных идеи начиная новы год жизни!

***

В этот особенный день желаю чтобы все мечты сбылись, а жизнь дарила только приятные моменты! С днем рождения!

***

В этот особенный день желаю только светлых мыслей, удачи и уверенности, терпенья, беззаботности. Будь всегда счастливым!

***

Пусть твоя жизнь будет похожа на торт, который сегодня съешь — сладкой, красочной и очень вкусной!

***

Поздравляю с днем ​​рождения и желаю, чтобы самые смелые желания исполнялись, жизнь дарила только приятные моменты, а поток хороших новостей и вдохновляющих идей были бы постоянными спутниками!

***

Поздравляю с днём варенья, желаю счастья, радости, любви, исполнения желаний и всего, чего сердце пожелает!

***

В честь дня рождения желаю огромного, как земля, и светлого, как солнце счастья, и чтобы его хватило не только на один праздник, но и на всю твою жизнь!

Оригинальные короткие поздравления с днем рождения

С днем рождения! Пусть каждый день твоей жизни будет таким же волшебным, как сегодня!

***

С днём рождения! Твой день рождения — это и мой праздник. Желаю тебе счастья, здоровья и успехов, и чтобы каждый день был таким же радостным, как сегодняшний.

***

Пусть каждый момент твоей жизни будет наполнен счастьем. Пусть любовь и дружба окружают тебя. Желаю всегда чувствовать себя в безопасности. С днем рождения!

***

Пусть на душе всегда будет тепло и спокойно. Много радостніх дней. счастья, здоровья и любви! С днем рождения!

***

От всей души поздравляю тебя с днем рождения и желаю чтобы всегда хватало времени для больших событий и приятных мелочей. Пусть все мечты сбываются. С днем рождения!

***

С днем рождения! Желаю приятных неожиданностей, веселых путешествий и усталости от любимых дел!

***

Поздравляю с днем рождения! Желаю успехов в карьере, фонтана приятных впечатлений и исполнения всех желаний!

Лучшие короткие поздравления с днем рождения в стихах

***

С днем рождения, сияй всегда, цвети,

Купайся в роскоши, достатке и любви.

Желаю много ярких и успешных дней

И рядом добрых, замечательных людей!

***

В день рождения желаю

Счастья, радости, добра!

Пусть здоровье и удача

Будут рядышком всегда!

***

Все, что хочется, пускай сбудется,

Что не нравится — позабудется,

Всё хорошее преумножится,

Ну а в жизни всё классно сложится.

***

С днем рожденья поздравляю!

Жить в достатке я желаю.

Мира, счастья, доброты,

Пусть исполнятся мечты!

***

Верных друзей, тепла, пониманья,

От близких людей — заботы, вниманья,

Чтоб были достойными в жизни стремленья,

И счастья большого тебе. С днем рожденья!

***

Желаю много светлых дней,

Надежных, преданных друзей,

Достатка, счастья, вдохновения,

Любви, удачи, настроения!

***

Любви, удачи и везения,

Здоровья, счастья и терпения.

Всех благ земных и доброты,

Вокруг тепла и красоты.

***

Желаю от собственной жизни балдеть,

Всё важное в полном объёме иметь

И счастье, как воздух, вдыхать ежедневно,

И приумножать свой бюджет непременно!

***

С днем рожденья! Красочных событий,

Радости, тепла и доброты,

Впечатлений, удивительных открытий,

И сбываются пускай мечты!

***

Мира, счастья и тепла

Искренне желаю.

И от всей души тебя

Сегодня поздравляю!

Ранее "Телеграф" публиковал подборку прикольных открыток, которые украсят праздик и поднимут настроение именинникам.