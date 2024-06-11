Короткие поздравления с днем рождения: лучшие пожелания для самых близких
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Краткое красивое поздравление с днем рождения поможет оподарить адресату прекрасные эмоции
Когда дело доходит до пожеланий на день рождения, иногда лучше сказать меньше слов, но чтобы они были от всего сердца и выражали лучшие чувства. В этой подборке "Телеграф" собрал красивые короткие поздравления с днем рождения, наполненные теплотой и искренностью.
Будете ли вы подписывать открытку близкому человеку, отправлять текстовое сообщение или публиковать запись в соцсетях, эти краткие пожелания на день рождения обязательно сделают его день особенным.
Короткие пожелания с днем рождения
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Желаю процветания, исполнения желаний и много новых впечатлений! Здоровья, удачи, веселья!
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Желаю чаще радоваться своими достижениями и каждый день от жизни взять себе что-то хорошее. С днем рождения!
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С днем рождения! Пусть неудачи пройдут мимо дверей твоего дома, а чаще в них будет стучать верные друзья! Желаю счастья, вдохновения и замечательных идеи начиная новы год жизни!
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В этот особенный день желаю чтобы все мечты сбылись, а жизнь дарила только приятные моменты! С днем рождения!
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В этот особенный день желаю только светлых мыслей, удачи и уверенности, терпенья, беззаботности. Будь всегда счастливым!
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Пусть твоя жизнь будет похожа на торт, который сегодня съешь — сладкой, красочной и очень вкусной!
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Поздравляю с днем рождения и желаю, чтобы самые смелые желания исполнялись, жизнь дарила только приятные моменты, а поток хороших новостей и вдохновляющих идей были бы постоянными спутниками!
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Поздравляю с днём варенья, желаю счастья, радости, любви, исполнения желаний и всего, чего сердце пожелает!
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В честь дня рождения желаю огромного, как земля, и светлого, как солнце счастья, и чтобы его хватило не только на один праздник, но и на всю твою жизнь!
Оригинальные короткие поздравления с днем рождения
С днем рождения! Пусть каждый день твоей жизни будет таким же волшебным, как сегодня!
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С днём рождения! Твой день рождения — это и мой праздник. Желаю тебе счастья, здоровья и успехов, и чтобы каждый день был таким же радостным, как сегодняшний.
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Пусть каждый момент твоей жизни будет наполнен счастьем. Пусть любовь и дружба окружают тебя. Желаю всегда чувствовать себя в безопасности. С днем рождения!
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Пусть на душе всегда будет тепло и спокойно. Много радостніх дней. счастья, здоровья и любви! С днем рождения!
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От всей души поздравляю тебя с днем рождения и желаю чтобы всегда хватало времени для больших событий и приятных мелочей. Пусть все мечты сбываются. С днем рождения!
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С днем рождения! Желаю приятных неожиданностей, веселых путешествий и усталости от любимых дел!
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Поздравляю с днем рождения! Желаю успехов в карьере, фонтана приятных впечатлений и исполнения всех желаний!
Лучшие короткие поздравления с днем рождения в стихах
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С днем рождения, сияй всегда, цвети,
Купайся в роскоши, достатке и любви.
Желаю много ярких и успешных дней
И рядом добрых, замечательных людей!
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В день рождения желаю
Счастья, радости, добра!
Пусть здоровье и удача
Будут рядышком всегда!
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Все, что хочется, пускай сбудется,
Что не нравится — позабудется,
Всё хорошее преумножится,
Ну а в жизни всё классно сложится.
***
С днем рожденья поздравляю!
Жить в достатке я желаю.
Мира, счастья, доброты,
Пусть исполнятся мечты!
***
Верных друзей, тепла, пониманья,
От близких людей — заботы, вниманья,
Чтоб были достойными в жизни стремленья,
И счастья большого тебе. С днем рожденья!
***
Желаю много светлых дней,
Надежных, преданных друзей,
Достатка, счастья, вдохновения,
Любви, удачи, настроения!
***
Любви, удачи и везения,
Здоровья, счастья и терпения.
Всех благ земных и доброты,
Вокруг тепла и красоты.
***
Желаю от собственной жизни балдеть,
Всё важное в полном объёме иметь
И счастье, как воздух, вдыхать ежедневно,
И приумножать свой бюджет непременно!
***
С днем рожденья! Красочных событий,
Радости, тепла и доброты,
Впечатлений, удивительных открытий,
И сбываются пускай мечты!
***
Мира, счастья и тепла
Искренне желаю.
И от всей души тебя
Сегодня поздравляю!
Ранее "Телеграф" публиковал подборку прикольных открыток, которые украсят праздик и поднимут настроение именинникам.