Короткі поздоровлення з днем народження: найкращі побажання для найближчих

Коротке гарне привітання з днем народження допоможе подарувати адресату чудові емоції

Коли справа доходить до побажань на день народження, іноді краще сказати менше слів, але щоб вони були від щирого серця та виражали найкращі почуття. У цій добірці "Телеграф" зібрав красиві короткі привітання з днем народження, сповнені теплоти та щирості.

Чи підписуватимете листівку близькій людині, відправлятимете текстове повідомлення або публікуватимете запис у соцмережах, ці короткі побажання на день народження обов’язково зроблять її день особливим.

Короткі побажання з днем народження

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Бажаю процвітання, виконання бажань та багато нових вражень! Здоров’я, удачі, веселощів!

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Бажаю частіше радіти своїми здобутками й щодня від життя брати собі щось добре. З днем ​​народження!

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З Днем народження! Нехай невдачі пройдуть повз двері твого будинку, а частіше в них стукатимуть вірні друзі! Бажаю щастя, натхнення та чудових ідей напочатку нового року життя!

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У цей особливий день бажаю, щоб усі мрії збулися, а життя дарувало лише приємні моменти! З днем народження!

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У цей особливий день бажаю лише світлих думок, удачі та впевненості, терпіння, безтурботності. Будь завжди щасливим!

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Нехай твоє життя буде схожим на торт, який сьогодні з’їж — солодким, барвистим і дуже смачним!

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Вітаю з днем ​​народження і бажаю, щоб найсміливіші бажання виконувалися, життя дарувало лише приємні моменти, а потік гарних новин і ідей, що надихають, були б постійними супутниками!

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Вітаю з днем варення, бажаю щастя, радості, любові, виконання бажань та всього, чого серце забажає!

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На честь дня народження бажаю величезного, як земля, і світлого, як сонце щастя, і щоб його вистачило не лише на одне свято, а й на все твоє життя!

Оригінальні короткі вітання з днем народження

З днем народження! Нехай кожен день твого життя буде таким самим чарівним, як сьогодні!

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З днем народження! Твій день народження це і моє свято. Бажаю тобі щастя, здоров’я та успіхів, і щоби кожен день був таким же радісним, як сьогоднішній.

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Нехай кожен момент твого життя буде сповнений щастям. Нехай любов і дружба оточують тебе. Бажаю завжди відчувати себе у безпеці. З днем народження!

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Нехай на душі завжди буде тепло та спокійно. Багато радісних днів, щастя, здоров’я та кохання! З днем народження!

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Від щирого серця вітаю тебе з днем народження і бажаю, щоб завжди вистачало часу для великих подій і приємних дрібниць. Нехай усі мрії збуваються. З днем народження!

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З Днем народження! Бажаю приємних несподіванок, веселих подорожей та втоми від улюблених справ!

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Вітаю з днем народження! Бажаю успіхів у кар’єрі, фонтану приємних вражень та виконання всіх бажань!

Найкращі короткі привітання з днем народження у віршах

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У день чудовий і привітний

Хай буде настрій гарний, світлий.

Хай буде мирним світле небо.

Хай буде все, що тільки треба!

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Вітаю з днем народження!

Бажаю я тобі,

Щоб все, про що ти мрієш,

З’явилося в житті!

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В день народження бажаю

Сил, енергії, добра,

Миру, щастя і любові,

Гарна доля щоб була!

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З днем народження вітаю!

Щастя і добра без краю!

Перемоги хай буяють,

Добрі люди тебе знають.

Успіхів, поваги й шани!

Хай збуваються всі плани.

***

Хай в день народження

Збуваються бажання.

Нехай здійсняться

Твої сподівання.

В гармонії жити бажаю,

І мати щастя без краю.

***

З днем народження вітаю.

Щастя повсякчас бажаю

І хай радість навкруги

Буде повсякчас завжди.

***

Хай в день народження цей твій

Збуваються всі твої мрії,

А усі друзі та родня

Хай виправдовують надії.

Живи у щасті та достатку,

Щоб все в житті було в порядку.

***

Бажаю яскравих моментів

І безліч приємних презентів.

Радості, щастя й кохання,

Нехай збудуться бажання.

***

День народження — це свято,

Що несе чудес багато!

Чудеса хай будуть всюди,

Хай шанують рідні люди!

***

Із Днем народження вітаю.

Нехай здійснюються мрії твої,

Міцного здоров’я щиро бажаю,

Щасливо проводь усі свої дні.

Раніше "Телеграф" публікував добірку прикольних листівок, які прикрасять свято та піднімуть настрій іменинникам.