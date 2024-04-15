Поздравления с днем рождения куму: пожелания в стихах и прозе, открытки
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Приготовьте для кума трогательные и искренние пожелания
Кум – не случайный человек в жизни. На эту роль всегда выбирают лучшего друга, человека, которому можно доверять и который никогда не подведет. Поэтому не удивительно, что на день рождения хочется подготовить особенное, трогательное поздравление куму.
"Телеграф" собрал пожелания куму в день рождения в виде стихов и в прозе, а также красивые открытки. С их помощью вы сможете передать имениннику свои лучшие чувства и сделать его праздник еще радостнее.
Поздравления с днем рождения куму в стихах
Таинство крещенья
С тобой нас связало,
В кругу моем больше
Людей близких стало.
Ты крестный ребенку
И кум для меня,
Так пусть же с любовью
Хранит Бог тебя.
Тебе в день рождения
Желаю здоровья,
В финансах — достатка,
В мечтаньях — раздолья.
Чтоб всё получалось,
За что бы ни брался,
Любил, удивлял,
Побеждал, наслаждался.
***
Кум веселый, озорной,
С днем рождения, родной!
Счастья, радости, удачи
Я желаю всей душой!
Будь для крестника примером,
Для компании — душой,
Будь примерным семьянином…
Впрочем, ты и есть такой.
Долгих лет тебе желаю,
От жены — любви большой,
На работе — достижений.
Поздравляю, дорогой!
***
С днем рожденья, милый кум!
Не страдай от сложных дум.
Будь удачливым, счастливым,
Сильным, умным, справедливым!
Пусть на всё тебе хватает
Денег, времени и чувств,
Позитив не покидает,
Кошелек не будет пуст.
А еще любви взаимной,
Только преданных друзей.
Будь всегда гостеприимным,
Не грусти и не болей!
***
Кум, поздравления принимай,
Сегодня — день рожденья твой!
Здоровым будь и не скучай,
Удача пусть идет с тобой.
Побольше радости тебе,
Еще — успехов и добра,
Одних счастливых дней в судьбе.
Пусть будет жизнь всегда щедра!
***
Кум родной наш, с днем рождения!
Пожелать тебе спешу
Доброты, любви, везенья,
И счастливым будь, прошу!
Никогда не унывай,
И душою будешь молод.
Ценим, любим-это знай,
Быть с тобой не нужен повод!
Тебе всегда мы очень рады,
Наш близкий, самый дорогой!
Пусть будет слава и награды,
И каждый день, как выходной!
***
Кум родной, тебя сегодня,
С днем рожденья поздравляю.
Не стареть душой и телом,
Я тебе, родной, желаю.
Пусть обходят все ненастья,
И все беды стороной.
Оставайся самым лучшим,
Будь веселый, озорной!
Трогательные поздравления с днем рождения куму в прозе
Дорогой кум, с днем рождения! Будь всегда здоровым, счастливым, любимым, успешным. Желаю добра, тепла, вдохновения, исполнения желаний. Пусть твой дом будет наполнен радостью и весельем. Оставайся таким же добрым, честным, искренним человеком.
***
Мой замечательный кум, в твой день рожденья хочу поздравить тебя от души и пожелать тебе всего-всего самого доброго, нужного и важного в жизни. Пусть здоровье не подводит, пусть хватает сил для всех задумок, пусть к минимуму сводятся проблемы, пусть на максимуме всегда будет твой оптимизм!
***
Мой дорогой кум, сегодня у тебя день рождения. От всего сердца хочу пожелать, чтобы ты был здоров, счастлив, вечно бодр и полон сил! Пусть во всём тебе улыбается удача. С днем рождения!
***
Куманек, с днем рождения! От души желаю, чтоб в твоей жизни солнце сияло, чтоб деньги водились и желанья исполнялись, чтобы не было у тебя черных полос, а только яркие впечатления и счастливые эмоции.
***
Дорогой наш кум, самый близкий человек нашей семьи, с днем рождения тебя, дорогой! Живи в достатке, в любви и в радости. Ты — хороший друг и прекрасный человек. В тебе масса качеств, за которые тебя любят окружающие. Ты всегда придешь на помощь, дашь совет и поддержишь словом и делом. Спасибо тебе за то, что ты есть в нашей жизни. Пусть сбываются все твои мечты!
***
В твой день рождения, дорогой кум, я желаю, чтобы твой жизненный путь был не слишком извилистым, но очень интересным. Пусть окружают только самые настоящие и проверенные друзья, дела идут своим чередом, а цели воплощаются как можно быстрее. Будь заботливым семьянином, всегда желанным гостем и очень принципиальным человеком. Желаю от всей души жить в полной обеспеченности всем, в любви и радости!
***
Дорогой мой кум, я тебе желаю следовать по маршруту счастья, держать курс по ветру удачи. И пусть сегодня важным будет не то, сколько свечей на торте и какая цифра в паспорте, а то, что тебя все любят и поздравляют, радуют и удивляют. И пусть так будет всегда. С днем рождения! Здоровья, достатка и грандиозных побед.
***
От всей души желаем тебе, дорогой наш кум, иметь успех во всех твоих делах, крепкое здоровье и достаток, достойный тебя. Пусть только мир и добрые люди окружают, а жизнь подарит приятные встречи и увлекательные события. С днем рождения!
Открытки любимому куму в день рождения
Ранее "Телеграф" публиковал подборку поздравлений и открытки с днем рождения куме. Выберите особенные слова для именинницы.