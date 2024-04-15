Поздравления с днем рождения куму: пожелания в стихах и прозе, открытки

Приготовьте для кума трогательные и искренние пожелания

Кум – не случайный человек в жизни. На эту роль всегда выбирают лучшего друга, человека, которому можно доверять и который никогда не подведет. Поэтому не удивительно, что на день рождения хочется подготовить особенное, трогательное поздравление куму.

"Телеграф" собрал пожелания куму в день рождения в виде стихов и в прозе, а также красивые открытки. С их помощью вы сможете передать имениннику свои лучшие чувства и сделать его праздник еще радостнее.

Поздравления с днем рождения куму в стихах

Таинство крещенья

С тобой нас связало,

В кругу моем больше

Людей близких стало.

Ты крестный ребенку

И кум для меня,

Так пусть же с любовью

Хранит Бог тебя.

Тебе в день рождения

Желаю здоровья,

В финансах — достатка,

В мечтаньях — раздолья.

Чтоб всё получалось,

За что бы ни брался,

Любил, удивлял,

Побеждал, наслаждался.

***

Кум веселый, озорной,

С днем рождения, родной!

Счастья, радости, удачи

Я желаю всей душой!

Будь для крестника примером,

Для компании — душой,

Будь примерным семьянином…

Впрочем, ты и есть такой.

Долгих лет тебе желаю,

От жены — любви большой,

На работе — достижений.

Поздравляю, дорогой!

***

С днем рожденья, милый кум!

Не страдай от сложных дум.

Будь удачливым, счастливым,

Сильным, умным, справедливым!

Пусть на всё тебе хватает

Денег, времени и чувств,

Позитив не покидает,

Кошелек не будет пуст.

А еще любви взаимной,

Только преданных друзей.

Будь всегда гостеприимным,

Не грусти и не болей!

***

Кум, поздравления принимай,

Сегодня — день рожденья твой!

Здоровым будь и не скучай,

Удача пусть идет с тобой.

Побольше радости тебе,

Еще — успехов и добра,

Одних счастливых дней в судьбе.

Пусть будет жизнь всегда щедра!

***

Кум родной наш, с днем рождения!

Пожелать тебе спешу

Доброты, любви, везенья,

И счастливым будь, прошу!

Никогда не унывай,

И душою будешь молод.

Ценим, любим-это знай,

Быть с тобой не нужен повод!

Тебе всегда мы очень рады,

Наш близкий, самый дорогой!

Пусть будет слава и награды,

И каждый день, как выходной!

***

Кум родной, тебя сегодня,

С днем рожденья поздравляю.

Не стареть душой и телом,

Я тебе, родной, желаю.

Пусть обходят все ненастья,

И все беды стороной.

Оставайся самым лучшим,

Будь веселый, озорной!

Трогательные поздравления с днем рождения куму в прозе

Дорогой кум, с днем рождения! Будь всегда здоровым, счастливым, любимым, успешным. Желаю добра, тепла, вдохновения, исполнения желаний. Пусть твой дом будет наполнен радостью и весельем. Оставайся таким же добрым, честным, искренним человеком.

***

Мой замечательный кум, в твой день рожденья хочу поздравить тебя от души и пожелать тебе всего-всего самого доброго, нужного и важного в жизни. Пусть здоровье не подводит, пусть хватает сил для всех задумок, пусть к минимуму сводятся проблемы, пусть на максимуме всегда будет твой оптимизм!

***

Мой дорогой кум, сегодня у тебя день рождения. От всего сердца хочу пожелать, чтобы ты был здоров, счастлив, вечно бодр и полон сил! Пусть во всём тебе улыбается удача. С днем рождения!

***

Куманек, с днем рождения! От души желаю, чтоб в твоей жизни солнце сияло, чтоб деньги водились и желанья исполнялись, чтобы не было у тебя черных полос, а только яркие впечатления и счастливые эмоции.

***

Дорогой наш кум, самый близкий человек нашей семьи, с днем рождения тебя, дорогой! Живи в достатке, в любви и в радости. Ты — хороший друг и прекрасный человек. В тебе масса качеств, за которые тебя любят окружающие. Ты всегда придешь на помощь, дашь совет и поддержишь словом и делом. Спасибо тебе за то, что ты есть в нашей жизни. Пусть сбываются все твои мечты!

***

В твой день рождения, дорогой кум, я желаю, чтобы твой жизненный путь был не слишком извилистым, но очень интересным. Пусть окружают только самые настоящие и проверенные друзья, дела идут своим чередом, а цели воплощаются как можно быстрее. Будь заботливым семьянином, всегда желанным гостем и очень принципиальным человеком. Желаю от всей души жить в полной обеспеченности всем, в любви и радости!

***

Дорогой мой кум, я тебе желаю следовать по маршруту счастья, держать курс по ветру удачи. И пусть сегодня важным будет не то, сколько свечей на торте и какая цифра в паспорте, а то, что тебя все любят и поздравляют, радуют и удивляют. И пусть так будет всегда. С днем рождения! Здоровья, достатка и грандиозных побед.

***

От всей души желаем тебе, дорогой наш кум, иметь успех во всех твоих делах, крепкое здоровье и достаток, достойный тебя. Пусть только мир и добрые люди окружают, а жизнь подарит приятные встречи и увлекательные события. С днем рождения!

Открытки любимому куму в день рождения

Открытка дорогому куму в день рождения

Поздравление с днем рождения куму

Открытка куму в день рождения

Дорогой кум, с днем рождения!

Пожелание куму на день рождения

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