Поздравления с прошедшим днем рождения мужчине: красивые пожелания
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Недавнему имениннику будет приятно получить теплые пожелания даже с опозданием
В день рождения выдается повод сказать близкому или знакомому человеку приятные слова, показать свое небезразличие и поддержать его. Но в повседневной рутине можно забыть поздравить именинника с днем рождения. Отправлять поздравления с днем рождения с подозданием может быть и неловко, но все же лучше, чем вообще проигнорировать повод.
Поздравление с прошедшим днем рождения поможет показать, что вы хоть и забывчивы, но искренне желаете человеку всего самого лучшего и он вам небезразличен.
"Телеграф" предлагает вам выбрать идеальное пожелание в стихах или прозе, чтобы поздравить с прошедшим днем рождения своего родственника, друга, коллегу или просто знакомого.
Поздравление с опозданием в прозе
Прошу прощения за то, что немного не вовремя тебя поздравляю, но эти слова от чистого сердца! Желаю, чтобы в твоей жизни вечно царили счастье, любовь, мир и добро! Желаю тебе достигать всех поставленных целей и оставаться таким же трудолюбивым, бодрым и целеустремленным человеком!
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Опоздала поздравить с днем рождения, но все же желаю сил, здоровья и мужской выдержки. Желаю твёрдой уверенности и непоколебимости, желаю смелых идей и больших амбиций, желаю удачных стартов и успешных финишей. Оставайся гордым и честным мужчиной, добивайся своего и строй линию жизни по точкам счастья.
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В ежедневной суете некоторые важные события за чередой привычных действий упускаются. Простите, что с опозданием поздравляю вас с праздником, но от этого факта мои пожелания не менее искренние! Желаю вам невероятного количества волшебных, счастливых моментов, солнца, добра, тепла и больших успехов!
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Поздравляю с прошедшим днем рождения! Лучше поздравить поздно, чем никогда, поэтому принимай мои самые искренние пожелания: здоровья, мудрости, огромной любви, верных друзей, успехов в работе. Пусть всё задуманное обязательно сбудется!
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С прошедшим днем рождения! Для приятных слов никогда не поздно, поэтому желаю, чтобы усталость была только от веселья и хохота, а выбор стоял лишь между хорошим и самым лучшим!
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Поздравляю недавнего именинника с днем рождения! Пусть мое пожелание не опоздает с исполнением. Желаю радоваться, улыбаться, развиваться, наслаждаться жизнью и использовать все возможности для достижения важных и нужных целей. Крепкого здоровья и отличного настроения!
Поздравления с днем рождения прошедшим в стихах
Извини за опозданье,
Помешала суета.
Крепких сил тебе желаю
И здоровья лет до ста!
Чтобы сыпались успехи,
Словно крупный град весной,
А досадные помехи
Ты сметал одной рукой!
И в деньгах пусть недостатка
Не случится никогда,
Как король, жить будешь сладко
Все грядущие года!
***
С днем рождения поздравляю —
С опозданием, но все же!
Море радости желаю,
Океан идей хороших.
Бурю счастья, процветания,
Счастья близких и друзей,
Самых трепетных желаний
И волнующих идей!
***
Мои примите поздравления,
Хоть с опозданием, простите.
Вас поздравляю с днем рождения.
Вперед и с радостью идите.
Желаю вам побед красивых,
Здоровья, радости, удачи,
Семье опорой быть надежной,
Решать играючи задачи.
***
С опозданьем небольшим
Я тебе желаю крепко,
Чтоб судьбой ты был любим
И держал удачу в клетке!
Чтоб зелёный свет горел
Всем намеченным деяньям,
И душой ты не старел,
Жил, на циферблат не глядя!
И в деньгах, как будто шейх,
Чтобы ты не знал просчёта,
В кулаке держал успех
И вперед шел беззаботно!
***
Спешу с запоздалым своим поздравленьем,
Прости за забывчивость ты уж меня.
Будь счастлив, активен, здоров! С днем рожденья!
Пусть будет побед больше день ото дня.
Достигни всех целей, мечты сделай явью,
Везение будет всегда пусть с тобой.
Тебя в нужный день через год я поздравлю,
Запомню теперь день рождения твой!
Ранее "Телеграф" публиковал подборку открыток с прошедшим днем рождения. Яркая картинка станет хорошим дополнением к пожеланиям.