Поздравления с прошедшим днем рождения мужчине: красивые пожелания

Недавнему имениннику будет приятно получить теплые пожелания даже с опозданием

В день рождения выдается повод сказать близкому или знакомому человеку приятные слова, показать свое небезразличие и поддержать его. Но в повседневной рутине можно забыть поздравить именинника с днем рождения. Отправлять поздравления с днем рождения с подозданием может быть и неловко, но все же лучше, чем вообще проигнорировать повод.

Поздравление с прошедшим днем рождения поможет показать, что вы хоть и забывчивы, но искренне желаете человеку всего самого лучшего и он вам небезразличен.

"Телеграф" предлагает вам выбрать идеальное пожелание в стихах или прозе, чтобы поздравить с прошедшим днем рождения своего родственника, друга, коллегу или просто знакомого.

Поздравление с опозданием в прозе

Прошу прощения за то, что немного не вовремя тебя поздравляю, но эти слова от чистого сердца! Желаю, чтобы в твоей жизни вечно царили счастье, любовь, мир и добро! Желаю тебе достигать всех поставленных целей и оставаться таким же трудолюбивым, бодрым и целеустремленным человеком!

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Опоздала поздравить с днем рождения, но все же желаю сил, здоровья и мужской выдержки. Желаю твёрдой уверенности и непоколебимости, желаю смелых идей и больших амбиций, желаю удачных стартов и успешных финишей. Оставайся гордым и честным мужчиной, добивайся своего и строй линию жизни по точкам счастья.

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В ежедневной суете некоторые важные события за чередой привычных действий упускаются. Простите, что с опозданием поздравляю вас с праздником, но от этого факта мои пожелания не менее искренние! Желаю вам невероятного количества волшебных, счастливых моментов, солнца, добра, тепла и больших успехов!

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Поздравляю с прошедшим днем рождения! Лучше поздравить поздно, чем никогда, поэтому принимай мои самые искренние пожелания: здоровья, мудрости, огромной любви, верных друзей, успехов в работе. Пусть всё задуманное обязательно сбудется!

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С прошедшим днем рождения! Для приятных слов никогда не поздно, поэтому желаю, чтобы усталость была только от веселья и хохота, а выбор стоял лишь между хорошим и самым лучшим!

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Поздравляю недавнего именинника с днем рождения! Пусть мое пожелание не опоздает с исполнением. Желаю радоваться, улыбаться, развиваться, наслаждаться жизнью и использовать все возможности для достижения важных и нужных целей. Крепкого здоровья и отличного настроения!

Поздравления с днем рождения прошедшим в стихах

Извини за опозданье,

Помешала суета.

Крепких сил тебе желаю

И здоровья лет до ста!

Чтобы сыпались успехи,

Словно крупный град весной,

А досадные помехи

Ты сметал одной рукой!

И в деньгах пусть недостатка

Не случится никогда,

Как король, жить будешь сладко

Все грядущие года!

***

С днем рождения поздравляю —

С опозданием, но все же!

Море радости желаю,

Океан идей хороших.

Бурю счастья, процветания,

Счастья близких и друзей,

Самых трепетных желаний

И волнующих идей!

***

Мои примите поздравления,

Хоть с опозданием, простите.

Вас поздравляю с днем рождения.

Вперед и с радостью идите.

Желаю вам побед красивых,

Здоровья, радости, удачи,

Семье опорой быть надежной,

Решать играючи задачи.

***

С опозданьем небольшим

Я тебе желаю крепко,

Чтоб судьбой ты был любим

И держал удачу в клетке!

Чтоб зелёный свет горел

Всем намеченным деяньям,

И душой ты не старел,

Жил, на циферблат не глядя!

И в деньгах, как будто шейх,

Чтобы ты не знал просчёта,

В кулаке держал успех

И вперед шел беззаботно!

***

Спешу с запоздалым своим поздравленьем,

Прости за забывчивость ты уж меня.

Будь счастлив, активен, здоров! С днем рожденья!

Пусть будет побед больше день ото дня.

Достигни всех целей, мечты сделай явью,

Везение будет всегда пусть с тобой.

Тебя в нужный день через год я поздравлю,

Запомню теперь день рождения твой!

Ранее "Телеграф" публиковал подборку открыток с прошедшим днем рождения. Яркая картинка станет хорошим дополнением к пожеланиям.