Привітання з минулим днем народження чоловікові: гарні побажання

Недавньому імениннику буде приємно отримати теплі побажання навіть із запізненням

У день народження видається привід сказати близькій чи знайомій людині приємні слова, показати свою небайдужість та підтримати її. Але у повсякденній рутині можна забути привітати іменинника з днем народження. Відправляти побажання з днем народження з затримкою може бути й ніяково, але все ж таки краще, ніж взагалі проігнорувати привід.

Привітання з минулим днем народження допоможе показати, що ви хоч і забудькуваті, але щиро бажаєте людині всього найкращого і вона вам небайдужа.

"Телеграф" пропонує вибрати ідеальне побажання у віршах чи прозі, щоб привітати з днем народження свого родича, друга, колегу або просто знайомого.

Привітання із запізненням у прозі

Перепрошую за те, що трохи не вчасно тебе вітаю, але ці слова від щирого серця! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди панували щастя, любов, мир і добро! Бажаю тобі досягати всіх поставлених цілей і залишатися такою ж працьовитою, бадьорою і цілеспрямованою людиною!

***

Запізнилася привітати з днем народження, але все ж таки бажаю сил, здоров’я та чоловічої витримки. Бажаю твердої впевненості та непохитності, бажаю сміливих ідей та великих амбіцій, бажаю вдалих стартів та успішних фінішів. Залишайся гордим і чесним чоловіком, добивайся свого та будуй лінію життя по точках щастя.

***

У щоденній метушні деякі важливі події за низкою звичних дій упускаються. Перепрошую, що із запізненням вітаю вас зі святом, але від цього факту мої побажання не менш щирі! Бажаю вам неймовірної кількості чарівних, щасливих моментів, сонця, добра, тепла та великих успіхів!

***

Вітаю з днем народження, що минув! Краще привітати пізно, ніж ніколи, тому приймай мої найщиріші побажання: здоров’я, мудрості, величезного кохання, вірних друзів, успіхів у роботі. Нехай все задумане обов’язково здійсниться!

***

З минулим днем народження! Для приємних слів ніколи не пізно, тому бажаю, щоб втома була тільки від веселощів та сміху, а вибір стояв лише між добрим і найкращим!

***

Вітаю нещодавнього іменинника з днем народження! Нехай моє побажання не запізниться із виконанням. Бажаю радіти, посміхатися, розвиватися, насолоджуватися життям та використати всі можливості для досягнення важливих та потрібних цілей. Міцного здоров’я та відмінного настрою!

Вітання з днем народження, що пройшло у віршах

Я з днем народження минулим сердечно Вас вітаю!

Хай Бог відміряє для Вас багато днів,

Щоб Ви жили на повну побажаю,

Вогонь любові до життя завжди горів.

Ще побажати хочу мудрості і сили,

Щоб не торкався смуток Ваших вій,

Щоб вітер швидше гнав Ваші вітрила

Вперед до здійснення всіх заповітних мрій!

***

Бажаю тобі грошеняток зелених,

Щоб всі не вміщались в обоїх кишенях,

Чарочку добру, сальце з часничком,

Тачку, щоб їздити швидко кругом,

Фігуру спортивну, друзів багато,

Щоб в центрі була непоганая хата,

Хай сходять жінки усі зглузду від тебе,

А ти був від щастя на сьомому небі!

***

З минулим днем народження вітаємо!

Ми щиро побажаємо

Щастя, злагоди і долі,

Щоб грошей було доволі!

Щоб міцніла, кріпла сила,

Щоб любов тобі вгодила;

Янгол поруч хай літає,

Від біди оберігає.

Вік прожити — не старіти,

І душою молодіти,

І радіти! Будь щасливим,

Навкруги для всіх важливим!

***

Щоб вистачало на все грошей,

Здоров’я щоб було хороше,

Щоб здійснились всі бажання,

Щоб радів від здивування,

Новий день щоб був тепліше,

Виглядав щоб ти гарніше,

Щоб в житті все йшло на користь,

Щоб робив ти все на совість!

З днем народження вітаю,

Щоб сильним був, тобі бажаю!

***

Хай мрії покоряються тобі,

Успішні стануть прагнення та кроки.

Щоб шлях життєвий радував тебе,

Був світлий, щирий, радісний, широкий!

Любові та відвертості тобі,

Нехай все буде лагідно, взаємно.

Щоб в розумі, на серці та в душі

Завжди було комфортно та приємно!

***

Бажаю залишатися успішним,

Не зупинятися ані на мить,

Іти вперед і підніматись вище

По сходинках кар’єрних і людських!

Хай поважають, люблять і цінують,

І друзі, і колеги, і сім’я.

Хай доля лиш найкраще подарує,

Щасливого, яскравого життя!

Раніше "Телеграф" публікував добірку листівок з днем народження. Яскрава картинка стане добрим доповненням до побажань.