Кум, с днем рождения! Лучшие поздравления на украинском

Выбирайте любое из этих поздравлений, или создавайте собственное на основе этих примеров, и ваш кум обязательно оценит вашу искренность и внимание

День рождения – особый день, когда мы можем выразить свои теплые чувства и поблагодарить близких за их присутствие в нашей жизни. Кум – это не просто родственник или друг, а человек, ставший частью семьи по традиции крещения. Именно он является участником многих праздничных событий и всегда готов поддержать в сложный момент.

Поздравить кума с днем рождения – прекрасная возможность напомнить ему, как много он значит для вас. Искреннее слово, теплое воспоминание или даже шутливая нотка способны сделать этот день незабываемым. А чтобы вам проще было подобрать правильные слова, "Телеграф" приготовил душевные пожелания и открытки куму с днем рождения на украинском. Все поздравления можно скачать и отправить имениннику в любом мессенджере.

Пожелания с днем рождения куму своими словами на украинском

🎉 Дорогий куме! Бажаю тобі здоров’я, щастя й багато приємних моментів у житті. Нехай твій день народження буде яскравим, як сонце, і радісним, як спів пташок! 🕊️

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🥳 Куме, вітаю з днем народження! Нехай життя буде сповнене пригод, успіхів та безмежного щастя. Ти – справжній друг і опора, будь завжди таким! 💪

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🎂 Кумчику дорогий! Бажаю тобі міцного здоров’я, успіхів у всіх починаннях та невичерпного оптимізму. Нехай у твоєму серці завжди буде тепло і радість! 🌟

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🍻 Куме, з днем народження! Хай завжди поруч будуть надійні друзі, сімейний затишок і багато щасливих моментів. Дякую, що ти є! 🙌

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🎁 Вітаю, куме, з твоїм святом! Хай кожен день приносить нові можливості та радість, а доля оберігає від негараздів. Нехай у твоєму житті буде все найкраще! 🌈

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🎉 Дорогий куме, з днем народження! Нехай твоє життя буде яскравим, як феєрверк, а удача завжди супроводжує твої кроки. Будь щасливим! 🎇

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🍷 Куме, вітаю з днем народження! Нехай твої мрії збуваються, а кожен день буде сповнений радістю, гармонією та любов’ю. Відзнач це свято на всі 100%! 🎉

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🕺 Кумчику, бажаю тобі здоров’я, успіхів та щирих емоцій. Нехай у твоєму житті буде більше теплих обіймів, сміху та незабутніх моментів. Зі святом! 🎶

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🎂 Вітаю, куме! Бажаю тобі завжди залишатися таким добрим, веселим і життєрадісним. Нехай у тебе буде все, про що ти мрієш! 💖

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💪 Кумчику, з днем народження! Бажаю тобі сил, енергії та впевненості у завтрашньому дні. Нехай твої успіхи завжди перевершують очікування! 🚀

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🥳 Кумчику дорогий, з днем народження! Бажаю тобі, щоб радість завжди була твоїм вірним супутником, а успіх – постійним гостем у твоєму житті. 🌟

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🍾 Дорогий куме, вітаю тебе з цим чудовим святом! Нехай щастя, здоров’я і достаток наповнюють кожен день твого життя. Залишайся таким щирим і справжнім! 🥂

Стихи с днем рождения куму на украинском языке

Бажаю насичених, радісних днів,

Щоб бути щасливим багато років,

Чарочку пити, похмілля не знати,

Щоб бодрячком кожен день виглядати.

Злетів суттевих, досягнень чудових,

Вдач неймовірних та майже зіркових,

Мрій божевільних, надій бездоганних,

Праці з душею, відпусток жаданих,

Та, любий куме, найголовніше,

Хай буде здоров’я з роками міцніше!

***

Куме, я тебе вітаю,

Усіляких благ бажаю:

Жити щасливо з кумою,

Бути в злагоді з собою!

Здобувати все, що хочеш,

Хай радіють твої очі.

Будь здоровим та багатим

І найкращим в світі татом!

***

Куме, вітаю тебе зі святом!

Нехай радості буде багато,

І хай успіх буде у всьому,

Щастя й миру твоєму дому.

Будь щасливим, веселим, хорошим,

І хай будуть завжди в тебе гроші.

І міцного здоров’я бажаю!

З днем народження щиро вітаю!

***

Куме, я тобі бажаю,

Щоб було завжди до чаю,

Випити і закусити

Та ще й гостей пригостити.

Хай здоров’я чоловіче

Все міцнішає щодня,

Хай стоїть твій дім надійно,

В статках хай живе сім’я.

Молодим будь і завзятим,

І душою не старій,

Кожну мить живи, як в свято,

Кожен день хай буде твій!

***

Бажаю, щоб грошей на все вистачало,

Здоров’я ніколи щоб не підкачало,

До ранку гуляти, подовше поспати,

Щомісяця тачку нову купувати.

Ще мати рахунки у банках солідних,

Турботи і ласки від друзів та рідних,

Мандрівок по світу, курортів відпадних,

Відносин солодких, немов шоколадних.

Подалі хай зникнуть тривоги та сум,

Бажаю тобі в день народження, кум!

***

Куме, я тебе вітаю!

Щастя, радості бажаю,

Щоб збувались твої мрії,

Не підводила надія.

Хай в житті складеться все,

Успіх кожен день несе.

Будь завжди на висоті,

Стрімко досягай мети!

Яркие открытки с днем рождения куму