С 1 ноября! Красивые картинки и открытки, чтобы поздравить близких

В эту пятницу во всем мире наступил первый день последнего месяца осени в 2024-м году.

Погода этой осенью настолько радует, что можно было и не заметить, как приблизился первый день ноября. Новый месяц осени ноябрь может стать холоднее октября, так что готовьте теплые вещи и зонтики.

В этот день католики отмечают прекрасный праздник День всех святых. А с полным перечнем праздников в ноябре вы можете ознакомиться в нашем материале. Например, нас ждет День железнодорожника, День работника социальной сферы, Международный день бухгалтера, День работникoв радио, телевидения и связи.

"Телеграф" предлагает порадоваться такому прекрасному осеннему дню и зарядиться позитивом. Отправьте своим родным и близким красивые открытки с 1 ноября, чтобы поздравить их с приходом нового месяца осени.

Открытки с 1 ноября

Открытки с 1 ноября

Открытки с 1 ноября

Открытки с 1 ноября

Открытки с 1 ноября

Открытки с 1 ноября

Открытки с 1 ноября

Открытки с 1 ноября

Открытки с 1 ноября

Открытки с 1 ноября

Открытки с 1 ноября

Открытки с 1 ноября

Открытки с 1 ноября

Ранее "Телеграф" писал, что 1 ноября в народе отмечают Иванов день. В этот праздник принято уже провожать осень и встречать зиму. Этот праздник также носит название "Проводы осени", поскольку с этого дня погода очень менялась и приходили зимние холода.