Российский вор в законе №1 выйдет досрочно – как он помог в войне с Украиной и заработал на этом

Российский вор в законе №1 помогал воевать против Украины и может продолжить это делать другим способом

В то время как в России, вернувшиеся с войны с Украиной помилованные зэки из ЧВК "Вагнер" продолжают совершать жестокие преступления, отправившие их на убой "генералы" криминального мира выходят по условно-досрочному освобождению. Речь идет о Захарии Калашове, известном также как "Шакро Молодой", считающийся "вором в законе №1" в России.

Об этом сообщает российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, отмечая, что в среду, 13 марта, Усть-Лабинский суд районный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении "законника". Для последнего это станет одновременно подарком на день рождения — 20 марта ему исполнится 71 год, и "платой" за оказанную ранее услугу по вербовке зэков в ЧВК "Вагнер".

Вор в законе №1

Захарий Калашов родился 20 марта 1953 года в Тбилиси в семье представителя касты так называемых "пиров" — потомственных священнослужителей, у которых в роду был как минимум один религиозный лидер, признанный святым. По происхождению он является курдом, исповедующими религию езидизм с элементами христианства, иудаизма и ислама.

Уже в 18 лет Калашов был признан так называемым "вором в законе", что весьма необычно для столь юного возраста. В 1970-1980-хх годах был несколько раз судим за кражи, а в конце 1980-х переехал из родной Грузии в Москву. Там состоялось его знакомство с земляком, также курдом и езидом – Асланом Усояном, известным также как "Дед Хасан", ставшем в 1990-х и до своей гибели в 2013-м году "вором в законе №1".

Аслан Усоян

Шакро Молодой вошел в окружение "Деда Хасана" и до 2003 года проживал в Москве, постепенно поднимая свой авторитет. В группировке воров Аслана Усояна он отвечал в том числе за финансы из так называемого "воровского общака". После нескольких покушений в 2003-м году Захарий Калашов выехал в Испанию, где принялся "отмывать" воровские капиталы из России, покупать недвижимость, открывать фирмы и заниматься бизнесом.

Уже в 2005-м году правоохранители Испании провели спецоперацию по задержанию лидеров российской организованной преступности, в числе которых был и Шакро Молодой, правда его смогли арестовать лишь в 2006-м году. Тогда же он был приговорен к 7,5 годам тюрьмы, а отсидев срок в 2014-м году оказался в России.

Годом ранее, в 2013-м, был убит Аслан Усоян, он же "Дед Хасан", считавшийся в РФ "вором в законе №1" и Захарий Калашов по сути занял его место.

Миллион долларов для Следственного комитета РФ от вора в законе №1

Но уже 14 декабря 2015 года в Москве на Рочдельской улице произошла перестрелка, итогом которой стали смерть двух и ранение восьми человек. Как установило следствие, это стало результатом вымогательства ОПГ Шакро Молодого 8 млн. рос. рублей (на тот момент около 120 тысяч долларов) у владелицы кафе Elements.

Приближенные Калашова — Андрей Кочуйков (Итальянец) и Эдуард Романов были задержаны, и вору удалось их освободить ценой взятки в 1 млн дол., правда ненадолго. "Решившие" этот вопрос первый заместитель начальника Следственного комитета (СК) по Москве Денис Никандров, начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко его зам Александр Ламонов, руководитель московского главка СК Дрыманов были арестованы.

Уже в 2016-м году по обвинению в вымогательстве был задержан сам Захарий Калашов, а в 2018 году он получил срок в 9 лет и 10 месяцев, которые отбывал в исправительной колонии №2 в Краснодарском крае.

Вербовка зэков на войну и совместный бизнес с Пригожиным

Как показало дело СК и 1 млн дол. потраченный на взятки, Захарий Калашов активно контактировал с представителями власти, что противоречит так называемым "законам" воровского мира. И второй раз этот вопрос активно встал летом-осенью 2022 года, когда глава ЧВК "Вагнер" Иосиф Пригожин начал вербовку заключенных на войну против Украины обещая им досрочное освобождение после 6 месяцев службы в штурмовых подразделениях.

Как "вор в законе №1" Захарий Калашов мог запретить зэкам идти на войну с Украиной, что кстати полностью противоречило тем самым "воровским законам". Согласно им, брать оружие от властей и идти на войну, означало сотрудничество с властью и "предательство" так называемой "воровской идеи". Кроме того, "воровской закон" не поощряет убийства совершаемого блатным лично, другое дело – чужими руками.

Как утверждал в свое время Telegram-канал "Воля", зная об этом Иосиф Пригожин запросил помощи у знакомых в криминальном мире Санкт-Петербурга и на призыв отозвался Алексей Гудыня, он же "вор в законе" Леха Иркутский. Последний написал письмо, что служить в ЧВК не противоречит "воровскому закону", а лишь лазейка для выхода на свободу.

Впрочем, если бы Захарий Калашов выступил против вербовки зэков на войну и растолковал "закон" иначе, его слово имело бы куда больший вес чем Алексея Гудыни. Однако Шакро Молодой промолчал, именно для того, чтобы не мешать вербовке заключенных.

Кроме того, как утверждает все та же "Воля", во время вербовки зэков был налажен "бизнес" — состоятельные заключенные фиктивно записывались на службу в "Вагнер", за что платили от 3 до 20 млн рос руб. (30-200 тысяч долларов). На деле же их просто отпускали домой, где они должны были тихо жить до окончания 6 месяцев их "службы".

Об одном таком случае – бизнесмене из Питера Александре Тютине, заказавшем убийство семьи, в том числе неродившегося ребенка, "Телеграф" писал.

По подсчетам СМИ на такой "вербовке" заключенных Иосиф Пригожин, чиновники российской систему исполнения наказаний и "воры в законе" могли заработать до 2 млрд рос. руб. (200 млн дол.)

Что дальше — грядет криминальная война в Средней Азии, а может и Украине?

Что означает для Украины освобождение российского "вора в законе №1" пока непонятно. Так называемое "воровское движение" в нашей стране развито куда слабее чем в РФ где проживают до 300 "законников". В нашей стране же физически еще до войны постоянно проживало менее 20 "воров в законе", еще примерно столько же приезжало в основном из РФ и стран Кавказа на какое-то время. Украинские правоохранители периодически выдворяют "законников"-гастролеров из страны, а также арестовывают тех, кто проживает тут постоянно.

При этом по версии российских СМИ, Шакро Молодой может постараться восстановить свое утраченное ранее криминальное влияние в первую очередь в Узбекистане и Киргизстане, причем на этом могут настаивать кураторы "вора" из ФСБ. В последнем ведомстве всерьез задумались о параллельных рычагах влияния на преступный мир соседних стран и именно для этих целей Шакро освобождают на два года раньше положенного.

Тем временем в Украине вышли на свободу два "вора в законе" — Сергей Олейник ("Умка" или "Умка Днепровский") и Лаша Джачвлиани ("Лаша Сван" или "Лаша Очамчирский").