Російський злодій у законі №1 вийде достроково – як він допоміг у війні з Україною та заробив на цьому

Російський злодій у законі №1 допомагав воювати проти України та може продовжити це робити іншим способом

У той час як у Росії помиловані зеки з ПВК "Вагнер", що повернулися з війни з Україною, продовжують вчиняти жорстокі злочини, "генерали" кримінального світу що відправили їх на забій виходять за умовно-достроковим звільненням. Йдеться про Захарія Калашова, відомого також як "Шакро Молодий", який вважається "злодієм у законі №1" у Росії.

Про це повідомляє російський Telegram-канал ВЧК-ОДПУ, зазначаючи, що в середу, 13 березня, Усть-Лабинський суд районного суду Краснодарського краю задовольнив клопотання про дострокове звільнення "законника". Для останнього це стане одночасно подарунком на день народження — 20 березня йому виповниться 71 рік, і "платою" за надану раніше послугу з вербування зеків у ПВК "Вагнер".

Злодій у законі №1

Захар Калашов народився 20 березня 1953 року в Тбілісі в сім’ї представника касти так званих "пирів" — потомствених священнослужителів, у яких у роду був як мінімум один релігійний лідер, визнаний святим. За походженням він є курдом, який сповідує релігію езидизм з елементами християнства, іудаїзму та ісламу.

Вже в 18 років Калашов був визнаний так званим "злодіям в законі", що дуже незвично для такого юного віку. У 1970-1980-х роках був кілька разів судимий за крадіжки, а наприкінці 1980-х переїхав із рідної Грузії до Москви. Там відбулося його знайомство із земляком, також курдом та єзидом – Асланом Усояном, відомим також як "Дід Хасан", який став у 1990-х і до своєї загибелі у 2013-му році "злодієм у законі №1".

Аслан Усоян

Шакро Молодий увійшов до оточення "Діда Хасана" і до 2003 року проживав у Москві, поступово піднімаючи свій авторитет. У угрупуванні злодіїв Аслана Усояна він відповідав у тому числі за фінанси з так званого "злодійського общака". Після кількох замахів у 2003-му році Захар Калашов виїхав до Іспанії, де почав "відмивати" злодійські капітали з Росії, купувати нерухомість, відкривати фірми та займатися бізнесом.

Вже 2005-го року правоохоронці Іспанії провели спецоперацію із затримання лідерів російської організованої злочинності, серед яких був і Шакро Молодий, правда його змогли заарештувати лише 2006-го року. Тоді ж він був засуджений до 7,5 років в’язниці, а відсидівши термін у 2014 році опинився в Росії.

Роком раніше, 2013-го, було вбито Аслана Усояна, він же "Дід Хасан", який вважався в РФ "злодієм у законі №1" і Захар Калашов по суті зайняв його місце.

Мільйон доларів для Слідчого комітету РФ від злодія в законі №1

Але вже 14 грудня 2015 року в Москві на вулиці Рочдельській сталася перестрілка, результатом якої стали смерть двох і поранення восьми людей. Як встановило слідство, це стало результатом здирництва ОЗУ Шакро Молодого 8 млн. рос. рублів (на той час близько 120 тисяч доларів) у власниці кафе Elements.

Наближених Калашова — Андрія Кочуйкова (Італієць) та Едуарда Романова було затримано, і злодієві вдалося їх звільнити ціною хабара в 1 млн дол., правда ненадовго. "Вирішили" це питання перший заступник начальника Слідчого комітету (СК) по Москві Денис Нікандров, начальник управління власної безпеки СК РФ Михайло Максименко його заступник Олександр Ламонов, керівник московського главку СК Дриманов, але згодом їх було заарештовано.

Вже у 2016-му за звинуваченням у здирництві був затриманий сам Захарій Калашов, а у 2018 році він отримав термін у 9 років та 10 місяців, які відбував у виправній колонії №2 у Краснодарському краї.

У ербування зеків на війну та спільний бізнес з Пригожиним

Як показала справа СК та 1 млн дол. витрачений на хабарі, Захар Калашов активно контактував із представниками влади, що суперечить так званим "законам" злодійського світу. І вдруге це питання активно постало влітку-восени 2022 року, коли голова ПВК "Вагнер" Йосип Пригожин розпочав вербування ув’язнених на війну проти України, обіцяючи їм дострокове звільнення після 6 місяців служби у штурмових підрозділах.

Як "злодій у законі №1" Захар Калашов міг заборонити зекам йти на війну з Україною, що до речі повністю суперечило тим самим "злодійським законам". Відповідно до них, брати зброю від влади та йти на війну, означало співпрацю з владою та "зраду" так званої "злодійської ідеї". Крім того, "злодійський закон" не заохочує вбивства вчиненого блатним особисто, інша справа – чужими руками.

Як стверджував свого часу Telegram-канал "Воля", знаючи про це Йосип Пригожин запросив допомоги у знайомих у кримінальному світі Санкт-Петербурга і на заклик відгукнувся Олексій Гудиня, він же "злодій у законі" Леха Іркутський. Останній написав листа, що служити в ПВК не суперечить "злодійському закону", а лише лазівка для виходу на волю.

Втім, якби Захар Калашов виступив проти вербування зеків на війну і розтлумачив "закон" інакше, його слово мало б куди більшу вагу, ніж Олексія Гудині. Однак Шакро Молодий промовчав саме для того, щоб не заважати вербуванням в’язнів.

Крім того, як стверджує та сама "Воля", під час вербування зеків був налагоджений "бізнес" — заможні ув’язнені фіктивно записувалися на службу в "Вагнер", за що платили від 3 до 20 млн рос руб. (30-200 тисяч доларів). Насправді ж їх просто відпускали додому, де вони мали тихо жити до закінчення 6 місяців їхньої "служби".

Про один такий випадок – бізнесмена з Пітера Олександра Тютіна, який замовив вбивство сім’ї, у тому числі ненародженої дитини, "Телеграф" писав.

За підрахунками ЗМІ на такому "вербуванні" ув’язнених Йосип Пригожин, чиновники російської системи виконання покарань та "злодії в законі" могли заробити до 2 млрд рос. руб. (200 млн дол.)

Що далі — гряде кримінальна війна в Середній Азії, а може й Україні?

Що означає для України звільнення російського "злодія в законі №1" поки що незрозуміло. Так зване "злодійський рух" у нашій країні розвинений куди слабше ніж у РФ де проживають до 300 "законників". У нашій країні фізично ще до війни постійно проживало менше 20 "злодіїв у законі", ще приблизно стільки ж приїжджало в основному з РФ і країн Кавказу на якийсь час. Українські правоохоронці періодично виправляють "законників"-гастролерів із країни, а також заарештовують тих, хто мешкає тут постійно.

За версією російських ЗМІ, Шакро Молодий може постаратися відновити свій втрачений раніше кримінальний вплив насамперед в Узбекистані та Киргизстані, причому на цьому можуть наполягати куратори "злодія" з ФСБ. В останньому відомстві всерйоз замислилися про паралельні важелі впливу на злочинний світ сусідніх країн і саме з цією метою Шакро звільняють на два роки раніше, ніж належить.

Тим часом в Україні вийшли на волю два "злодії в законі" — Сергій Олійник ("Умка" або "Умка Дніпровський") та Лаша Джачвліані ("Лаша Сван" або "Лаша Очамчирський").