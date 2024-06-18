Итоги первого месяца мобилизации по-новому: молодых людей в ТЦК стало больше, а пенсионеров меньше

Депутаты уже готовят некоторые изменения к мобилизационному закону.

Уже месяц в Украине проходят мобилизационные процессы по новому законодательству. Его долго не могли принять — в конце прошлого года Верховная Рада заставила Министерство обороны наработать новый вариант законопроекта. За это время успели сменить главнокомандующего, парламент пережил политический кризис, на фронте обострилась ситуация, но все равно мобилизационный закон был проголосован.

О первых его результатах "Телеграф" пообщался с Александром Федиенко, народным депутатом от "Слуги народа" и членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

— Какие результаты первого месяца функционирования мобилизационного закона?

— Я думаю, что этот вопрос в первую очередь не мне нужно задавать, а представителям ТЦК, потому что все-таки они могут дать оценку.

По крайней мере, из того, что я слышал, от некоторых представителей ТЦК, во-первых, это увеличилось количество военнообязанных граждан, которые приходят обновить свои данные. Увеличился процент приходящих получить бронь на законных основаниях: отец троих детей, человек с инвалидностью или работник критически важного предприятия и т.д.

Но при этом сегодня, как рассказал один из руководителей военного учебного центра, за последний месяц были мобилизованы военнообязанные, которые в учебных центрах достаточно высоко оценены. Я не скажу, что это массово, но, по крайней мере, такой фидбек у меня есть, я могу на него ссылаться.

Если раньше, условно говоря, были практически одни пенсионеры, то сейчас это больше, как я понимаю, молодые люди.

— То есть можно сказать, что данный закон действительно дает те результаты, которых ожидали и Минобороны, и Генштаб?

— Я не знаю, каких результатов ожидал Генштаб, это вопрос к ним. Но по тем коммуникациям, которые у меня есть, я могу сказать, что какой-то результат есть.

— Вы как народный депутат, голосовавший за этот закон, как вы оцениваете его?

— Для меня важно, чтобы в первую очередь законопроект был направлен на то, чтобы "подсветить" всех военнообязанных граждан Украины, которых просто не было видно. Почему? Чтобы вы понимали: "Оберіг" (электронная база данных о военнообязанных, призывниках и резервистах. — Ред .) — это, условно говоря, бумажная картотека, которую в определенный момент оцифровали. Но, например, ТЦК Деснянского района Киева не знал ничего о военнообязанных Днепровского района, потому что у каждого из этих ТЦК были свои бумажные картотеки. Теперь, конечно, все зашло в "Обереіг". Но качество этой информации было довольно примитивным.

После того как заработал закон, люди начали обновлять данные о себе. "Оберіг" начал наполняться более валидной информацией, и то же приложение "Резерв+" (приложение от Министерства обороны Украины для призывников, военнообязанных и резервистов. — Ред .) заработало. Эта картотека становится более качественной.

Я думаю, что цифровизация пойдет еще дальше. То есть все нужно довести до такого состояния, чтобы, например, когда военнообязанного проверяет полиция и открывает приложение "Резерв+", там было четко определено, что человек забронирован или в розыске.

— На момент голосования за закон было много критики и со стороны оппозиции, и со стороны общества по поводу противоречивых моментов. Как вы думаете, правильно ли работает закон и соответствует ли Конституции?

— Любой закон, не обжалованный в Конституционном суде, работает в рамках Конституции. Основной закон определяет, что защита Украины – это обязанность гражданина Украины. Ибо в последнее время мне закидывают такие месседжи "чего я пойду служить". Я говорю, потому что ты родился в Украине.

Закон конституционный, парламент его принял. Спикер и президент подписали. Он вступил в силу.

Относительно оппозиции. Кулуарно они говорят одно о законе, но к сожалению, на публику говорят другое. Потому что, знаете, у меня такое впечатление, что все начали готовиться к выборам. Я себе не могу понять, что произошло. Может, что-то я где-то пропустил, вижу, что завершение войны непонятно в каком году. Но все почему-то уже готовятся к выборам, подогревают общество. И, знаете ли, они играют не на очень популярных вещах.

Я понимаю, когда это касается социальных вопросов, налогов, нагрузок на бизнес. Но когда вопрос о национальной безопасности страны и на этом пытаются играть, расшатывая общество…

— Нужно ли вносить изменения в этот закон, чтобы он стал более эффективным?

— Изменения нужно вносить, мы уже над ними работаем.

Есть проблема в том, что у нас есть закон о мобилизации, где четко указано, что каждый военнообязанный гражданин Украины должен встать на учет. И у нас есть, например, бронирование, о чем уже много писали. Я считаю, что крайнее постановление Кабинета министров уже учло все замечания привередливых критиков.

Но проблема состоит в том, что у предприятий оборонно-промышленного комплекса есть работники, которые идут в ТЦК обновлять свои учетные данные, а их мобилизуют. И останавливается работа этого предприятия, останавливается выполнение оборонных контрактов.

С точки зрения закона, ТЦК выполняет свою работу. Они обязаны мобилизовать такого работника. С точки зрения предприятий, определенных критически важными, тоже все по закону. Они имеют право для такого работника получить бронь. Но этот "пробой" приводит к тому, что уже есть редкие случаи, когда с оборонных предприятий мобилизуют технологов, работников первого звена. Или предприятия, производящие РЭБы, дроны. Это же средства, благодаря которым Вооруженные силы Украины дают отпор врагу.

Мы будем урегулировать этот вопрос. Если предприятие определено критически важное, то мы примерно понимаем сроки, в течение которых происходит бронирование таких работников. Чтобы все же были урегулированы моменты, когда работник пришел обновлять данные, чтобы его на этом этапе не мобилизовали. А на будущее у нас и Минобороны есть идея, чтобы все это оцифровать. И в ТЦК будут видеть реестр забронированных, на какой срок забронирован этот человек.