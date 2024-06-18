Машину в кредит нельзя купить без ТЦК? Что нужно знать

Автокредитование в Украине сворачивается из-за "мобилизации" транспорта

Вступивший в силу с 18 мая новый закон о мобилизации запустил страшилку о якобы серьезных проблемах с кредитами и лизингом авто — вплоть до полной их отмены. В СМИ уже появились публикации о значительном сокращении автокредитования – в некоторых банках объемы упали на 40%. Тот факт, что оформлять автомобили в кредит стали меньше, подтвердили и продавцы машин.

В новом законе о мобилизации действительно есть нормы о мобилизации автомобилей — забрать для нужд армии могут как корпоративный транспорт, так и машины частных лиц. И поэтому возникают вопросы оформления авто в залог, а это — обязательное условие кредитования. Так можно ли оформить авто в кредит или лизинг и как изменились условия, разбирался "Телеграф".

"Мобилизация" для машин

В новом законе о мобилизации есть ряд пунктов, которые касаются "призыва" транспорта — и корпоративного, и частного. В частности, прописана норма, по которой авто могут быть изъяты на нужды армии. Такие транспортные средства запрещено продавать, перерегистрировать, оформлять в залог, вывозить за пределы Украины и даже в другую область.

Эти новации уже наделали немало шума. В частности, аграрии жалуются, что не смогут провести жатву, если технику нельзя вывозить за пределы области, ведь у многих холдингов угодья рассеяны по разным регионам.

Министерство обороны уже вышло с разъяснениями по этому поводу. В частности, в ведомстве успокоили – авто могут изымать только у владельцев двух или более транспортных средств. Нельзя изымать авто у человека, для которого оно является основным источником дохода, у лиц с инвалидностью 1-й и 2-й групп, а также родителей ребенка с такой инвалидностью.

Да и сам список техники, которая нужна армии, достаточно специфичен — в нем больше грузовиков и спецтехники, чем легковушек.

Решение об изъятии авто должна предоставить местная администрация. Также должны составить акт приема-передачи транспортного средства. Вернуть транспорт должны в течение 30 суток после объявления демобилизации. При возвращении — снова акт с указанием технического состояния, остаточной стоимости и других данных об автомобиле. Владелец впоследствии будет иметь право на компенсацию от государства.

Да сам факт — что авто могут "мобилизовать" — изрядно напугал и бизнес, и рядовых владельцев машин. А норма о том, что машины нельзя оформлять в залог или даже вывозить за пределы региона, вообще ставит под вопрос автокредитование или лизинг.

Значит ли это, что их во время войны вообще свернут? Ведь если машину нельзя отдать в залог, то кто вообще даст деньги под ее покупку?

Кредитование на паузе

Продавцы авто говорят, что после 18 мая, когда вступил в силу новый закон о мобилизации, автокредитование уже стоит на паузе.

"С начала 2024 года рынок кредитования рос , ведь банки стали более лояльными к клиентам, расширили географию кредитования и улучшили условия. Например, у нас доля кредитных продаж приблизилась к 30%, что практически соответствует довоенным показателям. Но с мая активность клиентов значительно снизилась, ведь не совсем понятны новые правила мобилизации авто. Из-за этого многие откладывают их покупку. Паузу взяли и корпоративные клиенты, за исключением разве что тех, кто покупает коммерческий транспорт", — рассказал "Телеграфу" руководитель департамента продаж, качества обслуживания клиентов и развития дилерской сети компании "Ниссан Мотор Украина" Дмитрий Кондраков.

Руководитель направления автокредитования "Глобус банка" Сергей Кипоренко прогнозирует, что во втором полугодии 2024 года ожидается снижение количества кредитных сделок на 10—20% (в среднем до 700 авто в месяц).

Некоторые банкиры "не для прессы" сообщили, что у них количество кредитных сделок по покупке авто уже сократилось на 30—40%. Финансисты не очень охотно рассказывают, как новый закон о мобилизации останавливает кредитование автомобилей.

"Вопрос политический, и мы не хотим раздувать "зраду", потому что техника армии действительно нужна. Но хотелось бы, чтобы на законодательном уровне была четко прописана "мобилизация" именно кредитных машин, учтены интересы и банков, и заемщиков", — отметил один из банкиров.

То же самое с лизингом авто. Формально ни банки, ни лизинговые компании свои программы не сворачивают, по крайней мере, пока. Но говорят о новых нюансах, которые могут усложнить украинцам доступ к ним.

Отправят за справкой в ТЦК

Как пояснил "Телеграфу" руководитель финансовой компании "Атом финанс" (предоставляет авто в лизинг) Александр Ярецкий, норма о "мобилизации" транспорта была в украинском законодательстве и до нового закона о мобилизации. "Но существовало негласное правило — кредитный и лизинговый транспорт никто не трогал", — говорит он.

Что же изменилось после 18 мая?

Ярецкий отмечает, что в самом законе нет прямого запрета на оформление всех автомобилей в залог. "В залог нельзя оформлять только транспортные средства, на которые уже получен наряд на изъятие на нужды армии. Но банк должен точно знать — есть такой наряд по конкретному авто или нет. Для этого нужно получить данные из ТЦК. Не уверен, что ТЦК смогут массово выдавать такие справки, а еще больше сомнений, что заемщики согласятся идти за ними в военкоматы", — говорит Ярецкий.

Такая неопределенность, по его словам, действительно может спровоцировать сворачивание автокредитования.

Что касается лизинга авто, то здесь вопросов еще больше.

"Дело в том, что новые автомобили регистрируют уже на покупателя (лизинговую компанию) и передают в лизинг клиенту. Пока он не выплатит всю сумму за авто, техника — наша собственность, хотя пользуется ею клиент. Лизинговые компании, как и другие владельцы авто — юрлица должны ежегодно отчитываться об имеющейся технике. Но о чем отчитываться — об авто, которые оформлены на компанию, но физически у нее отсутствуют (потому что переданы клиентам в лизинг), или тех, что у компании на данный момент?

Также непонятно, как лизинговые автомобили можно передавать для нужд ВСУ, потому что формально они находятся в собственности лизинговой компании, а реально — у клиентов. А клиенты не могут получить мобилизационные наряды, потому что в регистрационных базах они не указаны вообще, поскольку они не владельцы", — говорит Ярецкий.

Вместе с тем он подчеркнул, что все риски — на тех, кто оформил авто в лизинг. "Обязанность клиента — выплатить компании все лизинговые платежи, независимо от того, мобилизован автомобиль или нет", — говорит Ярецкий.

Таким образом, пока не до конца понятно, как новый закон о мобилизации будет влиять на рынок автокредитования и лизинга. Не исключено, что финансисты найдут какую-то новую модель, которая позволит предоставлять услуги, не отправляя клиентов в ТЦК.