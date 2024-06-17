"Бонус от государства": что предлагают украинцам, которые добровольно идут в ТЦК

У мобилизованных такой возможности нет

Пока уклонисты ищут лазейки в законе, мужчинам, которые добровольно идут в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), предлагают бонусы. Среди них отсрочка в выдаче мобилизационного распоряжения.

У добровольцев будет месяц-полтора, чтобы завершить свои дела перед началом службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). В новом законе о мобилизации были заложены определенные бонусы, о чем юрист Ярослав Жукровский рассказал в эфире "Украинского радио. Львов".

Бонусы для мужчин, добровольно идущих в ТЦК

"Людям, самостоятельно приходящим в ТЦК, законом предоставлена возможность получить мобилизационное распоряжение и повестку на отправление не в этот же день, а через месяц-полтора. Это такой бонус от государства, чтобы человек имел возможность завершить свои дела", — сказал Жукровский.

Для военнослужащих, впервые подписывающих контракт с ВСУ, есть еще один приятный бонус. Они могут получить сертификат в 150 тысяч гривен на покупку автомобиля. Эти деньги также можно потратить на первый взнос по ипотечному кредиту.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцам могут отправлять повестки по почте. Пока это не практикуется, но совсем скоро этот способ информирования станет законным.

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