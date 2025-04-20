"Не хватает золотых яиц": пасхальная корзина чиновника в Кривом Роге возмутила украинцев

Украинцы выразили недовольство

Пасху в Украине в 2025 году празднуют 20 апреля. Люди в сети делились разными фотографиями пасхальных корзин. Одна из таких фотографий очень возмутила украинцев.

В социальных сетях развернулась дискуссия вокруг публикации депутата Николая Колесника, который обнародовал фото пасхальной корзины заместителя председателя Центральногородского райисполкома в Кривом Роге Андрея Кушнира.

На фото видна роскошная корзина, наполненная дорогими алкогольными напитками, среди которых заметны бутылки Disaronno, Remy Martin и другие премиальные марки. Кроме алкоголя, в корзине находятся разнообразные деликатесы и праздничные лакомства.

Бутылка виски Penderyn Madeira объемом 0,7л, цена составляет 1 400 грн. Это товар из Великобритании.

Колесник в своем сообщении возмутился состоянием чиновника, который, по его словам, ездил на БМВ, сейчас пересел на Ауди.

"Такой смотрящий по району. Вот такие пусть молят Бога, чтобы не было перемирия, потому что будет больше у меня времени, уделю достаточно внимания, чтобы такое количество алкоголя не святили во время войны, хозяева жизни на минималках", — эмоционально написал Колесник.

Публикация уже собрала более 355 реакций и 38 комментариев. Люди поддерживают возмущение автора по поводу роскоши чиновника во время войны, когда многие украинцы вынуждены экономить.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе в супермаркете "Сильпо" появился кулич "Кинг Сайз" за невероятную цену. Она сразу привлекла покупателей своим размером и ценой.