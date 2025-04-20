Магнитные бури никак не оставят украинцев: календарь, когда они будут сильнейшими

Для различения магнитных бурь используется индекс уровня мощности, известный как К-индексы

Магнитные бури в Украине будут и высокими и низкими. Несколько дней ожидается подавляющее спокойствие, затем буря ударит новой силой.

"Телеграф" расскажет о прогнозе магнитных бурь, базирующемся на данных, предоставляемых Meteoagent. Измеряется геомагнитная активность по шкале от 0 до 9.

Магнитные бури 21 апреля

В понедельник, 21 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (средний уровень), соответствующая средним магнитным бурям. Именно в этот день чувствительным к геомагнитным возмущениям, рекомендуется принять меры, когда ожидается продолжение сильной магнитной активности.

Магнитные бури 22 апреля

Во вторник, 22 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 6 (красный уровень). Следует быть осторожным.

Магнитные бури 23 апреля

В среду, 23 апреля, прогнозируют K-индекс 4 (показано желтым цветом) — слабая геомагнитная активность.

Отметим, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

В апреле 2025 года ожидается несколько магнитных бурь разной силы:

Слабая магнитная буря произойдет 23,26, 27, 28, 29, 30 числа месяца;

Магнитная буря средней силы накроет Землю 21 и 25 числа;

Самая сильная магнитная буря ожидается 22, 24 апреля.

Магнитные бури — что известно

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными бурями или солнечными бурями.

Для различения магнитных бурь используется индекс уровня мощности, известный как К-индексы. Колебания в частях от К-индекса 1 до К-индекса 4 считаются незначительными и часто остаются незамеченными для жителей Земли. Любые магнитные бури, превышающие К индекс 5, классифицируются как бури красного уровня. Кроме того, во время магнитных бурь высокого уровня такие источники связи, как башни сотовой связи, спутники, радиочастоты и GPRS, могут испытать сбои в работе. Во время магнитных бурь, достигающих К-индекса 7 или 8, можно наблюдать полярные сияния.

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