Будущее украинской рок-музыки: дети сыграли легендарную песню, сеть в восторге (видео)

Пользователи сети остались в восторге

В Украине проживает много талантливых людей, благодаря которым можно не беспокоится за будущие поколения. Например, в Ровно живут братья Подлящуки, которые могут в будущем сделать много хорошего для отечественной рок-музыки.

Это можно заметить по их творчеству, которое они регулярно публикуют в соцсеть TikTok. Их кавер на песню группы Nirvana "Smells Like Teen Spirit", менее чем за сутки собрал больше 40 тысяч лайков. Стоит отметить, что старшему брату Александру всего 12 лет, а младшему Давиду — 10.

Для того чтобы группа была полноценной, им оставалось лишь найти ударника. И ним на этом видео стал 13-летний Кирилл Корзун (kirillcore) из Боярки, который в прошлом году победил на шоу "Украина талантливых людей". Наверное, на шоу банда и познакомилась, поскольку Подлящуки там тоже выступали.

Пользователей сети похоже увиденное впечатлило.

Хотя и не обошлось без шуточек о завершении карьеры Курта Кобейна.

Стоит отметить, что в прошлом году с этой же песней братья появлялись на украинском телевидении.

И после этого они выступали на многих мероприятиях, среди которых совместный благотворительный концерт с Артемом Пивоваровым.

Как сообщалось ранее, накануне в сети завирусилось видео, на котором заметно человека, подозрительно напоминающего президента Украины Владимира Зеленского. Впрочем, позже оказалось, что это итальянский блогер под ником gigipescheria, который снимает юмористический контент.