В Украине начинают рассылать повестки по почте. С какого числа нужно являться в ТЦК

Юристы объяснили что делать, если вам прислали письмо до 16 июля

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, в июле военнообязанные могут получать повестки нескольких видов. Правда возможным это станет только после 16 июля.

Тем временем как сообщают местные Телеграмм-каналы, Житомирский городской совет заявил о начале рассылки уже с 4 июля повесток заказными письмами. Подобная практика будет происходить в рамках сотрудничества с Житомирским ТЦК.

Заместитель городского головы Житомира Олег Смаль пояснил, что местные органы власти получат повестки из ТЦК и будут рассылать их рекомендованным письмом. При этом, как особо подчеркнул чиновник, в случае отказа военнообязанного от получения письма, ставится в известность полиция и та уже доставляет военнообязанного в Территориальный центр комплектования.

Подобное заявление вызвало серьезный резонанс, так как ранее сообщалось, что механизм направления повесток заказными письмами вступит в силу лишь с 16 июля. В "Укрпочте" пояснили "Телеграфу", что пока никаких договоров на доставку повесток предприятие не заключало.

Вместе с тем, как пояснял "Телеграфу" ранее спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин, местные органы власти активно сотрудничают с территориальными центрами комплектования.

"Мобилизация — это государственный процесс, поэтому к нему подключены органы местного самоуправления, ведущие первоначальный военный учет. Указанные должностные лица в этих органах по запросу ТЦК разносят повестки, подписанные начальником терцентра комплектования", — подчеркнул Роман Истомин.

Юрист адвокатского объединения "Актум" Наталья Гнатик пояснила "Телеграфу", что порядок отправки подобных рекомендованных писем с повестками регулируется пунктом №34 Постановления Кабинета министров Украины №560 от 16 мая.

"В тексте Постановления четко указано, что повестка почтовыми средствами связи может быть направлена военнообязанному лишь после истечения 60 дней, отведенных законом на уточнение своих учетных данных, то есть не ранее 16 июля. Но даже после наступления этого срока есть обстоятельства, которые могут сделать подобные повестки не отвечающими требованиям законодательства и их можно будет оспорить. Но до 16 июля все подобные письма являются юридически ничтожными", — подчеркнула Наталья Гнатик.

Тем временем инвалидам 3-й группы, получившие ее после 24 февраля 2022 года придется пройти медико-лечебную комиссию для подтверждения своего статуса.