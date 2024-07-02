Тотальная мобилизация: производитель легендарной туалетной бумаги может остановить работу

Есть работники, которых заменить женщинами невозможно

Киевский картонно-бумажный комбинат прогнозирует возможную приостановку работы в случае тотальной мобилизации. Некоторых специалистов-мужчин тяжело заменить женщинами.

Это может привести не только к дефициту продукции для потребителей, но и к серьезным проблемам всей Обуховской общины. Об этом рассказали в пресс-службе ККПК, передает "Интерфакс-Украина".

В настоящее время в рядах ВСУ находится каждый десятый сотрудник комбината. Благодаря программам профессионального обучения, на ККПК уже появились женщины-водителя погрузчиков и другие работницы, которые раньше считались "мужскими" профессиями.

В пресс-службе отмечают, что есть такие работники, которых заменить невозможно. К примеру, для того, чтобы стать машинистом бумагоделательной или картодельной машины, нужны годы обучения и опыта работы. Кроме того, производство бумаги связано с опасными условиями труда, поэтому оно нуждается физически выносливых людей.

Работа нуждается в опытных работниках

"На предприятии есть и профессии, где по требованиям охраны труда могут работать только мужчины. Поэтому вариант замены их женщинами невозможен. Если таких сотрудников мобилизуют, остановится производство", — предполагают на комбинате.

На предприятии прогнозируют, что в случае остановки ККПК, потребители останутся без туалетной бумаги, а крупные производители товаров без картонной тары. Также это может негативно отразиться на жизни Обуховской общины.

"В состав Обуховской городской территориальной громады входит 25 населенных пунктов: 24 села и город Обухов. Из 50 тыс. человек населения более 2 тыс. работает на Киевском УПК, и в 2023 году треть сметы общины составляли налоги ККПК. Поэтому приостановка деятельности комбината угрожает последствиями", — цитируют в пресс-службе секретаря Обуховского горсовета Ларису Ильенко.

Комбинат является одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджет общины, что вносит значительный вклад в его социально-экономическое развитие. В частности, благодаря комбинату работают теплоснабжение и очистка стоков в 20 тысячах домов.

Из-за усиленной мобилизации ККПК столкнулся с серьезными вызовами.

"Ответ на вопрос, сможет ли предприятие сохранить свою стабильность и дальше остается открытым. Сможем преодолеть кадровый голод и продолжать работу, покажет время", — резюмируют в пресс-службе предприятия.

Ранее "Телеграф" писал, что в киевском метрополитене возник дефицит машинистов из-за усиления мобилизации. Это привело к сокращению количества поездов на линиях.