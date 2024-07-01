Суперповестки, штрафы в 17 тысяч, и мобилизация студентов. Главные изменения по призыву в июле

Заканчивается дедлайн для уточнения данных в ТЦК

Июль 2024 года – важный месяц в плане изменений по мобилизации. Ведь в этом месяце начнут действовать несколько важных нововведений: с 17 июля появятся большие штрафы для уклоняющихся, с 1 июля меняются правила отсрочки для некоторых студентов.

"Телеграф" собрал главные изменения июля и рассказывает о них подробнее.

Мобилизация студентов

Начиная с 1 июля три категории студентов могут быть мобилизованы:

студенты, обучающиеся заочно;

получающие второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура);

те, кто получает любое образование по уровню ниже уже имеющегося (например, имеет высшее образование, а получает профильное среднее).

Отсрочка сохраняется для тех, кто учится на дневной или дуальной форме и получает уровень образования выше предыдущего. Также студенты-мужчины вузов и заведений профтехобразования, которые учатся на очной форме, не могут быть мобилизованы.

Аспиранты не лишаются права на отсрочку, но Минобразования изменило условия для них. В этом году дневная форма обучения на аспирантуре будет только бюджетной. Объем госзаказа – 7000 по всей стране.

Штрафы в 17 тысяч гривен

16 июля — последний день для обновления учетных данных в ТЦК (закон о мобилизации начал действовать с 18 мая). Актуализировать данные должны все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, призывники и резервисты, забронированные, имеют отсрочку и женщины-военнообязанные.

С 17 июля начнут действовать огромные штрафы для тех, кто не актуализировал данные. Это от 17000 до 25500 грн. В случае неуплаты – привлечение к уголовной ответственности.

В то же время ограниченно пригодные еще есть время, чтобы повторно пройти ВЛК — у них есть 9 месяцев с даты вступления в силу закона (т.е. с 18 мая).

Некоторых женщин начнут штрафовать

Под действие этого закона попала также категория женщин-медиков и фармацевтов. Они наравне с мужчинами могут получить штраф, если не обновят данные в ТЦК до 16 июля. Предприятие, нарушающее правила военного учета сотрудников, может получить еще выше – от 34 до 59,5 тыс. грн.

Речь о таких специальностях:

физическая терапия;

медицинская и психологическая реабилитация;

общественное здоровье;

физическая реабилитация;

промышленная фармацевтика;

фармацевтика;

санитария и экспертиза;

стоматология;

медицина;

медсестринство;

технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия;

биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы патологии;

токсикология;

фармакология;

физиология и эпидемиология

Повестки по почте

С 17 июля ТЦК и СП смогут присылать повестки по почте. Это будут такие "суперповестики" — они будут считаться врученными даже тогда, когда лицо откажется его забрать, или если почта поставила отметку об отсутствии лица по адресу места жительства.

Их будут отправлять по адресу проживания, указанному при обновлении данных. Если данные не обновлены – повестку отправят по адресу "прописки". Все остальное будет считаться проблемами получателя, потому что он должен был обновить данные до 16 июля.

Кто еще потеряет право на отсрочку

Изменения также коснутся еще нескольких категорий граждан, они потеряют право на отсрочку.

по уходу за лицом с инвалидностью III группы (если это супруга или супруг);

должники по алиментам, в которых трое детей и более;

родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести.

Ранее "Телеграф" писал, что по данным Центра противодействия дезинформации при СНБО, вопрос мобилизации женщин не стоит в повестке дня. Ни один закон, касающийся мобилизации, не предусматривает мобилизацию женщин. Этот вопрос на сегодня не актуален и не рассматривается органами власти.