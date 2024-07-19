"Врачи борются за жизнь": Зеленский прокомментировал покушение на Фарион и поиски нападавщего

Полиция прилагает все усилия к задержанию нападавщего

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на языковеда Ирину Фарион. Он подчеркнул, что стрелок должен понести полную ответственность.

Об этом глава государства написал в Telegram. По его словам, Министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападавщего на Ирину Фарион.

Зеленский подчеркнул, что все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы в установлении обстоятельств этого преступления.

"Врачи борются за жизнь Ирины Фарион. Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность", — написал Президент.

Также украинский политический деятель Андрей Садовый отреагировал на нападение на Фарион. Он говорит, что это ужасная новость, ведь покушение на убийство совершено средь бела дня во Львове.

"Помолимся за здоровье Ирины! Медики делают все возможное. Главное сейчас спасти жизнь и найти злоумышленника", — написал он в Telegram.

Информацию о покушении на Фарион еще подтвердил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.

"К сожалению, это правда. Во Львове покушались на языковеда и политикиню Ирину Фарион. По последним данным от медиков, Ирина Дмитриевна находится в тяжелом состоянии в одной из больниц города. Она в реанимации. Ей оказывают всю необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Глава области подчеркнул, что нападающий должен понести справедливое наказание. Потому правоохранители проводят необходимую спецоперацию по его задержанию.

Ранее "Телеграф" писал, что Ирина Фарион перед покушением рассказывала об украинских героях. Последнее сообщение было всего за несколько часов до нападения.