Суд обязал ГБР расследовать уклонение от армии адвоката Порошенко – СМИ

Печерский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований возбудить уголовное дело в отношении адвоката Петра Порошенко Игоря Голованя, чтобы расследовать его действия, направленные на уклонение от службы в армии.

Об этом говорится в постановлении суда, сообщает "Закон и бизнес".

"Обязать компетентных должностных лиц ГБР внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований по заявлению адвоката Исаевской Е.В. от 06.08.2024", – сказано в постановлении.

В своей жалобе адвокат указала, что, по имеющимся данным, решением ВВК в Киеве Головань был признан непригодным к военной службе и снят с военного учета по причине заболеваний.

"Вместе с тем соответствующих заболеваний у Голованя И.В. на самом деле нет, а указанное заведомо недостоверное решение ВВК было принято на основании сфальсифицированных документов, в результате противоправных действий с целью обеспечения уклонения Голованя И.В. от выполнения воинского долга и прохождения военной службы во время военного положения", – говорится в жалобе.

Также адвокат считает, что уклониться от армии таким же образом пытаются и ближайшие родственники адвоката Порошенко – Головань М.В., Головань В.И., Шелякин Е.

Она сообщила об этих правонарушениях в ГБР, но поскольку дело не было открыто сразу, то подала жалобу в суд.