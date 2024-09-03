Суд зобов’язав ДБР розслідувати ухилення від армії адвокатом Порошенка – ЗМІ

Печерський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань відкрити кримінальну справу щодо адвоката Петра Порошенка Ігоря Голованя, щоб розслідувати його дії для уникнення служби в армії.

Про це йдеться в ухвалі суду, повідомляє "Закон і бізнес".

"Зобов’язати компетентних посадових осіб ДБР внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою адвоката Ісаєвської О.В. від 06.08.2024", – сказано в ухвалі.

У своїй скарзі адвокат вказала, що за наявними даними, рішенням ВЛК у Києві Головань був визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку на підставі наявності захворювань.

"Разом з тим відповідних захворювань у Голованя І.В. насправді не має, а вказане завідомо недостовірне рішення ВЛК було ухвалено на підставі сфальсифікованих документів, в результаті протиправних дій, з метою забезпечення ухилення Голованя І.В. від виконання військового обов’язку та проходження військової служби під час воєнного стану", – йдеться у скарзі.

Також адвокат вважає, що ухилитися від армії схожим чином намагаються і найближчі родичі адвоката Порошенка – Головань М.В., Головань В.І., Шелякін Є.

Вона повідомила про ці правопорушення в ДБР, але оскільки справу не відкрили одразу, то подала скаргу до суду.