Часы и браслеты более чем на 10 млн грн, — эксперт назвал цену "наряда" депутатов от "Евросолидарности", которых застукали на Мальдивах

Цена драгоценностей, которые надели лидер фракции Порошенко в Днепровском горсовете Камиль Примаков и его жена на вечеринку на Мальдивах достигает более 10 млн грн. Об этом сообщил эксперт Валентин Гладких, комментируя скандальное видео, где депутаты партии мэра Днепра Филатова и "Евросолидарности" развлекаются на лакшери-курорте на островах Индийского океана в январе 2024 года.

"Пока его лидер Петр Алексеевич рассказывал на камеры, как команда "Евросолидарности" держит руку на пульсе событий, Камиль держал на пульсе часы Rolex Skydwelle ценой около 25 тысяч евро. Его жена была разодета еще ярче. Пассия лидера фракции партии Порошенко в Днепровском горсовете Оксана Примакова на вечеринку надела 3 браслета Cartier Love, Petit Modele, Pave», — написал Гладких.

По его словам, стоимость драгоценностей на депутатской чете достигает 10 млн грн.

"Стоимость одной бранзолетки составляет 29 500 евро. Еще один браслет на 10 карат стоимостью около 30 000 евро. На жене избранника красовались часы Ademar Piguet стоимостью около 66 000 евро. Другие драгоценности плохо заметны в темноте. Но из того, что видно, удя по ценам на ювелирных сайтах, молодая патриотическая семья из "Евросолидарности" была одета минимум на 210 000 евро. То есть только один депутат с партнершей надели погремушек на 10 миллионов гривен!" — подчеркнул Гладких.

Эксперт отметил, что депутаты Порошенко и Филатова вместо командировки на международную конференцию по вопросам послевоенного восстановления украинских регионов улетели на отдых на Мальдивы.

"Как и глава партии "Европейская солидарность", Камиль любит рабочие поездки, чтобы "спасать" страну. И на этот раз государственник направлялся в Европу на важную конференцию по вопросу восстановления городов после российской агрессии. Но как-то так случилось, что вместо конференции по восстановлению, "комсомолец "Порошенко с женой и друзьями-депутатами оказались на Мальдивах", — отметил Гладких.