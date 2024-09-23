Годинники та браслети на понад 10 млн грн, — експерт назвав ціну "вбрання" депутатів від "Євросолідарності", яких застукали на Мальдівах

Ціна коштовностей, які вдягнули лідер фракції Порошенка у Дніпровській міськраді Каміль Примаков та його дружина на вечірку на Мальдівах сягає понад 10 млн грн. Про це повідомив експерт Валентин Гладких, коментуючи скандальне відео, на якому депутати партії мера Дніпра Філатова та "Євросолідарності" розважаються на лакшері-курорті на островах Індійського океану у січні 2024 року.

"Поки його лідер Петро Олексійович розповідав на камери, як команда "Євросолідарності" тримає руку на пульсі подій, Каміль тримав на пульсі годинник Rolex Skydwelle ціною близько 25 тисяч євро. Його дружина була виряджена ще яскравіше. Пасія лідера фракції партії Порошенка в Дніпровській міськраді Оксана Примакова на вечірку одягнула 3 браслети Cartier Love, Petit Modele, Pave", — написав Гладких.

За його словами, вартість коштовностей на депутатському подружжі сягає 10 млн грн.

"Вартість однієї бранзолетки складає 29 500 євро. Ще один браслет на 10 каратів вартістю близько 30 000 євро. На дружині обранця красувався годинник Ademar Piguet вартістю близько 66 000 євро. Інші коштовності погано помітно в темряві. Але з того що видно, судячи з цін на ювелірних сайтах, молода патріотична сім’я з "Євросолідарності" була вдягнута мінімум на 210 000 євро. Тобто лише один депутат з партнеркою вдягли брязкалець на 10 мільйонів гривень!" — підкреслив Гладких.

Експерт наголосив, що депутати Порошенка та Філатова замість відрядження на міжнародну конференцію з питань післявоєнної відбудови українських регіонів, полетіли на відпочинок на Мальдіви.

"Як і голова партії "Європейська солідарність", Каміль полюбляє робочі поїздки, щоб "рятувати" країну. І цього разу державник прямував в Європу на важливу конференцію з відновлення міст від російської агресії. Але якось так трапилось, що замість конференції з відновлення, "комсомолець" Порошенка з дружиною та друзями-депутатами опинилися на Мальдівах", — зазначив Гладких.