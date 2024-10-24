ДОТ не справился с поставкой продовольствия для армии, — СМИ

Скандал с поставкой в ​​одну из воинских частей якобы некачественных мясных консервов показал, что реформа системы поставок продовольствия для ВСУ провалилась. К такому выводу пришло издание "Апостроф" .

"Созданный в прошлом году Государственный оператор тыла (по-украински — ДОТ. — Ред.), который должен был положить конец коррупции и вывести поставки на качественный уровень, не имеет никакого влияния на качество, вместо этого он жалуется на поставщиков – тех, кого сам отобрал и с которыми подписал контракты", – отмечается в аналитической статье.

Издание напоминает, что неделю назад ДОТ сообщил о том, что прекращает работу с поставщиком "Трейд Гранит Инвест" в Донецкой области и запрещает ему участвовать в тендерах в течение 12 месяцев. Причиной стало использование аннулированного протокола испытаний на консервы тушеной свинины.

На самом деле расторжение контракта с этим поставщиком было спровоцировано статьей, вышедшей 7 октября в издании NGL, к которому обратился военный: по его словам, некоторые консервы невозможно есть, и прислал в редакцию 10 разных банок. Как отметил Алексей Голобуцкий из Агентства моделирования ситуаций, журналисты из-за нехватки средств заказали лабораторный анализ только одной банки, но этого недостаточно.

Когда журналисты получили выводы лаборатории, оказалось, что эти консервы полностью соответствуют стандарту, кроме трех параметров. Несмотря на это, журналисты пришли к ложному выводу: "Такие консервы нельзя продавать или употреблять".

По данным члена Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Александра Геращенко, "Трейд Гранит Инвест", с которым был расторгнут контракт на основании сомнительной публикации и еще до завершения следствия, имеет лишь два зафиксированных нарушения. В то же время ООО "Контракт прод резерв" имеет 34 нарушения, ООО "Мит Пром" – 51, ООО "АСИКС ГРУПП" – 114, а Буский консервный завод – 176. И это указывает на избирательность применения санкций против поставщиков.

"Апостроф" отметил, что в среде гражданских активистов, членов Антикоррупционного совета при Миноброны, принято хвалить и защищать ДОТ, но существуют разногласия во взглядах на систему закупок.

Так, член Антикорсовета Татьяна Николаенко предложила отказаться от поставщиков и перейти на договоры с производителями. Директор программы питания ДОТ Галина Литош говорит, что проблема не в том, кто способен производить продукты, а кто и как их доставит военным, – именно эту задачу выполняют как раз поставщики.

Владимир Омелян, бывший министр инфраструктуры, а сейчас военный, задал вопрос: почему крупные сети не участвуют в торгах. Николаенко ответила, что ритейлеры "боятся работать с МО, боятся силовиков, боятся репутационных потерь, нет прогноза заказов, сейчас пересмотр цены раз в квартал или полгода".

"Случаи с жалобами на качество продовольствия со стороны военных уже далеко не первые, однако ни разу ДОТ не признал свою вину в таком положении дел. Если грубо обобщить, то система контроля качества пищевых продуктов для ВСУ не изменилась", — заключает "Апостроф".