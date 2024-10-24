ДОТ не впорався з постачанням харчів для армії, – ЗМІ

Скандал з постачанням в одну з військових частин нібито неякісних м’ясних консервів засвідчив, що реформа системи постачання харчів для ЗСУ провалилась. Такого висновку дійшло видання "Апостроф" .

"Створений минулого року Державний оператор тилу (ДОТ), який мав покласти край корупції і вивести постачання на якісний рівень, не має жодного впливу на якість, замість цього він жаліється на постачальників – тих самих, яких сам відібрав і з якими підписав контракти", — зазначається у аналітичній статті.

Видання нагадує, що тиждень тому ДОТ повідомив про те, що припиняє роботу з постачальником "Трейд Граніт Інвест" у Донецькій області та забороняє йому брати участь у тендерах протягом 12 місяців. Причиною стало нібито використання анульованого протоколу випробувань на консерви тушкованої свинини.

Насправді розірвання контракту з цим постачальником було спровоковано статтею, що вийшла 7 жовтня у виданні NGL, до якого звернувся військовий: за його словами, деякі консерви неможливо їсти, і надіслав до редакції 10 різних банок. Як зазначив Олексій Голобуцький з Агенції моделювання ситуацій, журналісти через брак коштів замовили лабораторний аналіз лише однієї банки, але цього недостатньо.

Коли журналісти отримали висновки лабораторії, виявилось, що ці консерви повністю відповідають стандарту, крім трьох параметрів. Не дивлячись на це, журналісти зробили неправдивий висновок: "Такі консерви не можна продавати чи споживати".

За даними члена Антикорупційної ради при Міністерстві оборони Олександра Геращенка, "Трейд Граніт Інвест", з яким було розірвано контракт на підставі сумнівної публікації і ще до завершення слідства, має лише два зафіксованих порушення. У той саме час ТОВ "Контракт прод резерв" має 34 порушення, ТОВ "Міт Пром" — 51, ТОВ "АСІКС ГРУП" — 114, а Буський консервний завод – 176. І це вказує на вибірковість застосування санкцій проти постачальників.

"Апостроф" зазначив, що у середовищі громадських активістів, членів Антикорупційної ради при Міноборони, заведено хвалити та захищати ДОТ, але існують розбіжності у поглядах на систему закупівель.

Так, членкиня Антикорради Тетяна Ніколаєнко запропонувала відмовитись від постачальників і перейти на договори з виробниками. Директорка програми харчування ДОТ Галина Літош каже, що проблема не у тому, хто здатен виробляти продукти, а хто і як їх доставить до військових, – саме це завдання виконують як раз постачальники.

Володимир Омелян, колишній міністр інфраструктури, а зараз військовий, поставив питання: чому великі мережі не беруть участь у торгах. Ніколаєнко відповіла, що ритейлери "бояться працювати з МО, бояться силовиків, бояться репутаційних втрат, нема прогнозу замовлень, наразі перегляд ціни раз на квартал чи пів року".

"Випадки зі скаргами на якість харчів з боку військових вже далеко не перші, однак жодного разу ДОТ не визнав свою провину у такому стані речей. Якщо грубо узагальнити, то система контролю якості харчових продуктів для ЗСУ не змінилася", — підсумовує "Апостроф".