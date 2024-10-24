Что делать, когда батарея телефона "вздувается". Причины и советы

Вздутие батареи свидетельствует о повреждении аккумулятора и требует немедленных действий

Вы заметили, что на вашем смартфоне начала вздуваться батарея? Аккумулятор может деформироваться по нескольким причинам, но вне зависимости от того, что может послужить причиной, это может свидетельствовать о серьезном повреждении аккумулятора и может потребовать немедленных действий.

О том, почему батарея вздувается и как с этим бороться, рассказывает itechua.com.

Причины вздутия батареи

Чаще всего вздутие батареи происходит по причине естественного износа аккумулятора. Но есть и другие причины:

Удар или повреждение корпуса батареи;

Производственный дефект;

Экстремальные температуры при эксплуатации устройства.

Также аккумулятор раздувается из-за накопленного внутри газа, который является не только токсичным, но может привести к взрыву.

Взрыв могут спровоцировать:

Удар или искра внутри устройства;

Перегрев во время работы или зарядки;

Температурные перепады (например, оставленный телефон под прямым солнцем);

Давление на корпус гаджета.

Что делать в таких случаях

Для начала нужно немедленно прекратить пользоваться таким смартфоном — его нужно выключить. Если у вас есть сменная батарея, ее нужно вставить в смартфон, если телефон имеет несъемный аккумулятор — лучше обратиться в сервисный центр.

В случаях, когда замена невозможна, важно придерживаться следующих правил:

Избегать полной зарядки или разрядки телефона;

Беречь устройство от ударов и давления на корпус;

Не подвергать смартфон температурным колебаниям.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как ни в коем случае нельзя заряжать мобильный телефон, чтобы его батарея продолжала работать как можно дольше.