Что делать, когда батарея телефона "вздувается". Причины и советы
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Вздутие батареи свидетельствует о повреждении аккумулятора и требует немедленных действий
Вы заметили, что на вашем смартфоне начала вздуваться батарея? Аккумулятор может деформироваться по нескольким причинам, но вне зависимости от того, что может послужить причиной, это может свидетельствовать о серьезном повреждении аккумулятора и может потребовать немедленных действий.
О том, почему батарея вздувается и как с этим бороться, рассказывает itechua.com.
Причины вздутия батареи
Чаще всего вздутие батареи происходит по причине естественного износа аккумулятора. Но есть и другие причины:
- Удар или повреждение корпуса батареи;
- Производственный дефект;
- Экстремальные температуры при эксплуатации устройства.
Также аккумулятор раздувается из-за накопленного внутри газа, который является не только токсичным, но может привести к взрыву.
Взрыв могут спровоцировать:
- Удар или искра внутри устройства;
- Перегрев во время работы или зарядки;
- Температурные перепады (например, оставленный телефон под прямым солнцем);
- Давление на корпус гаджета.
Что делать в таких случаях
Для начала нужно немедленно прекратить пользоваться таким смартфоном — его нужно выключить. Если у вас есть сменная батарея, ее нужно вставить в смартфон, если телефон имеет несъемный аккумулятор — лучше обратиться в сервисный центр.
В случаях, когда замена невозможна, важно придерживаться следующих правил:
- Избегать полной зарядки или разрядки телефона;
- Беречь устройство от ударов и давления на корпус;
- Не подвергать смартфон температурным колебаниям.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как ни в коем случае нельзя заряжать мобильный телефон, чтобы его батарея продолжала работать как можно дольше.