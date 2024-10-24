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Що робити, коли батарея телефону "роздувається". Причини та поради

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Автор
Батарея на смартфоні рано чи пізно виходить з ладу Новина оновлена 24 жовтня 2024, 17:34
Батарея на смартфоні рано чи пізно виходить з ладу. Фото Колаж "Телеграфу"

Здуття батареї свідчить про пошкодження акумулятора та потребує негайних дій

Ви помітили, що на вашому смартфоні почала здуватися батарея? Акумулятор може деформуватися з кількох причин, але незалежно від того, що може стати причиною, це може свідчити про серйозне пошкодження акумулятора і може вимагати негайних дій.

Про те, чому батарея роздувається і як із цим боротися, розповідає itechua.com.

Причини здуття батареї

Найчастіше здуття батареї відбувається через природне зношування акумулятора. Але є й інші причини:

  • Удар чи пошкодження корпусу батареї;
  • Виробничий дефект;
  • Екстремальні температури під час експлуатації пристрою.

Також акумулятор роздмухується через накопичений всередині газ, який є не тільки токсичним, але може призвести до вибуху.

Вибух можуть спровокувати:

  • Удар чи іскра всередині пристрою;
  • Перегрів під час роботи або заряджання;
  • Температурні перепади (наприклад, телефон під прямим сонцем);
  • Тиск на корпус гаджета.

Що робити у таких випадках

Для початку потрібно негайно припинити користуватися таким смартфоном його потрібно вимкнути. Якщо у вас є змінна батарея, її потрібно вставити в смартфон, якщо телефон має незнімний акумулятор краще звернутися в сервісний центр.

У випадках, коли заміна неможлива, важливо дотримуватись таких правил:

  • Уникати повної зарядки або розряджання телефону;
  • Берегти пристрій від ударів та тиску на корпус;
  • Не піддавати смартфон температурним коливанням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф"писав про те, як у жодному разі не можна заряджати мобільний телефон, щоб його батарея продовжувала працювати якомога довше.

Теги:
#Смартфон #Батарея #Корисні поради #Лайфхак