Що робити, коли батарея телефону "роздувається". Причини та поради

Здуття батареї свідчить про пошкодження акумулятора та потребує негайних дій

Ви помітили, що на вашому смартфоні почала здуватися батарея? Акумулятор може деформуватися з кількох причин, але незалежно від того, що може стати причиною, це може свідчити про серйозне пошкодження акумулятора і може вимагати негайних дій.

Про те, чому батарея роздувається і як із цим боротися, розповідає itechua.com.

Причини здуття батареї

Найчастіше здуття батареї відбувається через природне зношування акумулятора. Але є й інші причини:

Удар чи пошкодження корпусу батареї;

Виробничий дефект;

Екстремальні температури під час експлуатації пристрою.

Також акумулятор роздмухується через накопичений всередині газ, який є не тільки токсичним, але може призвести до вибуху.

Вибух можуть спровокувати:

Удар чи іскра всередині пристрою;

Перегрів під час роботи або заряджання;

Температурні перепади (наприклад, телефон під прямим сонцем);

Тиск на корпус гаджета.

Що робити у таких випадках

Для початку потрібно негайно припинити користуватися таким смартфоном його потрібно вимкнути. Якщо у вас є змінна батарея, її потрібно вставити в смартфон, якщо телефон має незнімний акумулятор краще звернутися в сервісний центр.

У випадках, коли заміна неможлива, важливо дотримуватись таких правил:

Уникати повної зарядки або розряджання телефону;

Берегти пристрій від ударів та тиску на корпус;

Не піддавати смартфон температурним коливанням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф"писав про те, як у жодному разі не можна заряджати мобільний телефон, щоб його батарея продовжувала працювати якомога довше.