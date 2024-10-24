Що робити, коли батарея телефону "роздувається". Причини та поради
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Здуття батареї свідчить про пошкодження акумулятора та потребує негайних дій
Ви помітили, що на вашому смартфоні почала здуватися батарея? Акумулятор може деформуватися з кількох причин, але незалежно від того, що може стати причиною, це може свідчити про серйозне пошкодження акумулятора і може вимагати негайних дій.
Про те, чому батарея роздувається і як із цим боротися, розповідає itechua.com.
Причини здуття батареї
Найчастіше здуття батареї відбувається через природне зношування акумулятора. Але є й інші причини:
- Удар чи пошкодження корпусу батареї;
- Виробничий дефект;
- Екстремальні температури під час експлуатації пристрою.
Також акумулятор роздмухується через накопичений всередині газ, який є не тільки токсичним, але може призвести до вибуху.
Вибух можуть спровокувати:
- Удар чи іскра всередині пристрою;
- Перегрів під час роботи або заряджання;
- Температурні перепади (наприклад, телефон під прямим сонцем);
- Тиск на корпус гаджета.
Що робити у таких випадках
Для початку потрібно негайно припинити користуватися таким смартфоном його потрібно вимкнути. Якщо у вас є змінна батарея, її потрібно вставити в смартфон, якщо телефон має незнімний акумулятор краще звернутися в сервісний центр.
У випадках, коли заміна неможлива, важливо дотримуватись таких правил:
- Уникати повної зарядки або розряджання телефону;
- Берегти пристрій від ударів та тиску на корпус;
- Не піддавати смартфон температурним коливанням.
Нагадаємо, раніше "Телеграф"писав про те, як у жодному разі не можна заряджати мобільний телефон, щоб його батарея продовжувала працювати якомога довше.