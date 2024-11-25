Нардеп Радина, которая поддержала уменьшение наказания для коррупционеров, ранее работала в Центре противодействия коррупции – СМИ

Среди народных депутатов, проголосовавших за закон, который позволит коррупционерам, согласившимся на сделку со следствием, избегать конфискации имущества, оказалась бывшая сотрудница Центра противодействия коррупции и давняя соратница Виталия Шабунина – Анастасия Радина, поддержавшая этот законопроект.

Соответствующие изменения в Уголовный кодекс недавно приняла Верховная Рада, пишет "Закон и бизнес".

В частности, из ст. 77 Уголовного кодекса исчезла норма, предусматривавшая конфискацию имущества как дополнительное наказание за уголовное или коррупционное правонарушение.

"Примечательно, что Шабунин сегодня утром возмутился таким голосованием… Очевидно, указанные изменения в УК приняты с целью обезопасить коррупционеров от конфискации преступных активов. Поэтому редакция соглашается с В.Шабуниным, что это сделано в угоду коррупционерам, и именно его люди способствовали этому, по его словам, "кидку европейцев", – отмечает издание.

Радина, поддержавшая этот законопроект, с 2016-го по 2019 год была руководителем адвокационных программ "Центра противодействия коррупции". Впоследствии она была одним из лидеров кампании по созданию в Украине Высшего антикоррупционного суда, а также является экспертом по налоговому законодательству.

Напомним, ГБР расследует ряд уголовных дел в отношении Шабунина, в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder, переданном для ЗСУ.