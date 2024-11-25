Нардепка Радіна, яка підтримала зменшення покарання для корупціонерів, раніше працювала в Центрі протидії корупції – ЗМІ

Серед народних депутатів, які голосували за закон, що дозволить корупціонерам, які пішли на угоду зі слідством, уникати конфіскації майна, є колишня співробітниця Центру протидії корупції та давня соратниця Віталія Шабуніна – Анастасія Радіна, яка підтримала цей законопроєкт.

Відповідні зміни до Кримінального кодексу недавно ухвалила Верховна Рада, пише "Закон і бізнес".

Зокрема, зі ст. 77 Кримінального кодексу зникла норма, яка передбачала конфіскацію майна як додаткове покарання за кримінальне або корупційне правопорушення.

"Примітно, що В.Шабунін сьогодні вранці обурився таким голосуванням… Вочевидь, зазначені зміни до КК ухвалені з метою убезпечення корупціонерів від конфіскації злочинних активів. Тому редакція погоджується із В.Шабуніним, що це зроблено на догоду корупціонерам, і саме його люди сприяли цьому, за його словами, "кидку європейців", – відзначає видання.

Радіна, які підтримала цей законопроєкт, з 2016-го до 2019 років була керівницею адвокаційних програм "Центру протидії корупції". Згодом вона була одним із лідерів кампанії зі створення в Україні Вищого антикорупційного суду, а також є експерткою з податкового законодавства.

Нагадаємо, ДБР розслідує низку кримінальних справ щодо Шабуніна, зокрема, про ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипа Nissan Pathfinder, що був переданий для ЗСУ.