Как в СССР на самом деле относились к ветеранам войны с инвалидностью

Советские власти старались "зачистить" страну от людей, которые пережили все ужасы войны

Вторая мировая война обошлась человечеству слишком большой ценой — погибло более 50 млн человек. Советский Союз потерял в ней более 20 млн человек, но и эта цифра, по подсчетам историков, является неточной. Из-за больших потерь до 1965 года в СССР не отмечали 9 мая в качестве Дня победы, а после войны ветеранов с инвалидностью либо расстреливали, либо ссылали в отдаленные районы Советского Союза.

Об этом сообщает Харьковская правозащитная группа. Часть участников войны с инвалидностью была расстреляна в 1949 году, перед празднованием 70-летия "вождя народов" Иосифа Сталина. Других высылали в Сибирь и Центральную Азию, а также на Дальний Восток и Крайний Север.

Немало ветеранов оказались на острове Валаам в северной части Ладожского озера. С 1950 по 1984 годы там действовал т.н. "дом инвалидов" и находился он в помещениях монастыря.

Власти Советского Союза стремились "зачистить" улицы крупных городов от людей, которые пережили все ужасы войны, в том числе от тех, кто потерял руки и ноги. Их в народе называли "самоварами" и относились к ним как к скоту.

В 1987 году известный советский и российский писатель Виктор Астафьев, который сам был участником войны, написал следующие слова:

"Сколько потеряли народа в войну-то? Знаете ведь и помните. Страшно называть истинную цифру, правда? Если назвать, то вместо парадного картуза надо надевать схиму, становиться в День Победы на колени посреди России и просить у своего народа прощение за бездарно "выигранную" войну, в которой врага завалили трупами, утопили в русской (и не только — Ред.) крови".

Виктор Астафьев (1924-2001)

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