"Хочется — перехочется". Фразы, которыми в СССР ломали психику людей в быту

К сожалению, многие из этих фраз пережили СССР и используются сегодня

Советский Союз и его тоталитарная система не только контролировали политическую и экономическую жизнь граждан, но также вмешивались в психологию и сознание своего населения. Из поколения в поколение в народе передавались фразы, которые формировали определенную модель поведения и мышления. Эти фразы пережили советскую власть и используются сегодня во многих постсоветских странах — Украина, к сожалению, тоже пока не является исключением.

Об этом сообщает Navi Migrant. Методы психологического давления в СССР были направлены на формирование зависимых от государства и пассивных граждан. В связи с этим возникли фразы, которые отображали идеологические установки режима и угнетали личность людей. И хотя Советского Союза нет уже 33 года, эти фразы до сих пор популярны на постсоветском пространстве. Последствия этого влияния до сих пор ощущаются в современном обществе, поскольку все еще живы люди, которые так или иначе застали советский период.

Эти люди, в основной своей массе, были воспитаны в советской "системе координат", поэтому неудивительно, что они учили тому же своих детей и внуков.

Вот список фраз, которыми в СССР было принято "ставить на место":

"А что скажут люди?"

В СССР люди жили в страхе перед общественным осуждением. Это ограничивало индивидуальную свободу и формировало неуверенность в себе.

"Вырастешь — поймешь! Вот будут свои дети, тогда поймёшь!"

Эта фраза отрицала право ребенка на собственное мнение и понимание мира. Это также формировало неуверенность в себе и зависимость от старших.

"Не в деньгах счастье"

В Советском Союзе ставили в приоритет физический труд и с презрением относились к зарабатыванию денег. Частное предпринимательство и материальные ценности в то время воспринимались негативно.

"Бьёт — значит любит! Стерпится — слюбится"

Эта фраза оправдывала насилие в семье (как физическое, так и моральное), делая его нормой. Неудивительно, что многие дети становились жертвами подобного насилия и "отыгрывались" на своих младших братьях и сестрах. А когда становились взрослыми, заводили свои семьи и сами становились родителями, могли вести себя точно так же со своими детьми.

В постсоветской России домашнее насилие и вовсе подверглось декриминализации.

"Меньше знаешь — крепче спишь"

Советский режим поощрял контроль за информацией. Запрет на любопытство ограничивал доступ к информации (кроме той, которую разрешал режим — Ред.) и формировал зависимость от государственной пропаганды. Многие люди в таких условиях слушали "западные голоса" ("Радио Свобода", "Голос Америки" и так далее — Ред.), за это можно было получить наказание, вплоть до тюремного заключения.

"Хочется — перехочется"

Власти СССР поощряли игнорирование личных желаний и нужд. Люди привыкали к тому, что их желания не являются важными, что приводило к понижению самооценки и личностной реализации.

"Не трогай! Это для гостей! Это на Новый год!"

Уважение к гостям и чужим людям было важнее собственных нужд. Это формировало привычку откладывать удовольствие и счастье на потом, создавая "синдром отложенной жизни".

"Честным трудом денег не заработаешь"

Как уже было сказано выше, в СССР с презрением относились к инициативе и частному предпринимательству. Там считали, что их можно заработать исключительно "нечестным трудом".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как в СССР на самом деле относились к ветеранам войны с инвалидностью.