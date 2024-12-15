Дело "Объединения украинских националистов": как Сталин "рубил лес", уничтожая национальную элиту

Режиму требовались послушные кадры, которые не знали бы о преступлениях прошлого

Сталинский термидор – фактически государственный переворот в Советском Союзе – растянулся во времени, однако его стартом можно считать XVII форум ВКП(б), который завершил работу в Москве 10 февраля 1934 года и сначала имел название "съезд победителей". В дальнейшем его заменили в народном творчестве на "съезд расстрелянных". Основная масса жертв режима единоличной власти Сталина в довоенное время были расстреляны и замучены в 1937—1938 годах. Этот период назвали "Большим террором", хотя его истоки нужно искать в начале 1930-х годов.

Так, по официально принятому во второй половине 1950-х годов термину "незаконно репрессированные" было уничтожено почти 70% состава ЦК правящей большевистской партии, избранных на этом съезде: 97 членов и кандидатов в ЦК, в основном представителей "ленинской гвардии". А в Политбюро ЦК ВКП(б) через несколько лет осталось всего семь высоких партийных чиновников из 15. Шестерых расстреляли, Валериан Куйбышев умер, а Сергея Кирова убил 1 декабря 1934 года Леонид Николаев – муж любовницы ленинградского вождя Мильды Драуле при до сих пор невыясненных обстоятельствах в Смольном.

Хартия террора

Иосиф Сталин был злобным параноиком, который хорошо помнил всех тех, кто сопротивлялся его восхождению на кремлевский трон или даже кого он считал таковыми, как, например, Сергей Киров. Последний так и не стал противовесом Горцу. Хотя старые большевики (и среди них жена Владимира Ленина Надежда Крупская) в начале 1930-х годов делали ставку на первого секретаря Ленинградского горкома и обкома, уговаривая его стать во главе партии. Киров категорически отказался стать генеральным секретарем и всего лишь несколько часов разговаривал со Сталиным, указав ему на "ошибки", озвученные настоящими оппозиционерами. Всего лишь…

Во время "съезда победителей" большинство делегатов поддержали сталинский курс. На самом же деле победа Вождя была не абсолютной. Известно, что произошло много фальсификаций с бюллетенями, официально было зафиксировано только три голоса против Сталина; впоследствии члены счетной комиссии называли цифры 123 и 125 делегатов. Сам Киров безоговорочно поддержал генсека, уже готовившего уничтожение партийной и военной элиты СССР. В кулуарах партийного форума после голосования состоялся короткий разговор между ними. Сталин, потирая руки, сказал: "Ты мальчишка". Итак, Сергей Миронович стал первой жертвой на алтаре строительства сталинской тирании. После этого "странного" убийства родилась частушка: "Эх, огурчики-помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике".

Но это было только начало. Интересно, что практически синхронно с убийством Кирова, в тот же день (!), 1 декабря 1934 года, Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) СССР принимает специальное постановление "О внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик". Постановлением ускорялись рассмотрения дел "о террористических организациях и террористических актах против работников советской власти". На постановлении нет даже подписи главы ЦИК Михаила Калинина, а только секретаря Авеля Енукидзе (он был другом семьи Сталина, крестным его жены Светланы Аллилуевой, что не помешало расстрелу земляка Кобы в октябре 1937 года). Однако есть в верхнем левом углу документа виза Сталина как генсека партии, а также председателя Совета народных комиссаров Вячеслава Молотова. Внесение изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы поражало воображение юристов, которых еще не успела уничтожить советская власть:

Следствие по этим делам заканчивать в срок не более десяти дней. Обвинительное заключение вручать обвиняемым за одни сутки до рассмотрения дела (рукою Сталина дописано – в суде). Дела слушать без участия сторон. Кассационного обжалования приговоров, как и подачи ходатайств о помиловании не допускать. Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно после вынесения приговора.

Фактически это была очень короткая, но убийственная по содержанию хартия террора. Уже в первые дни декабря готовились списки на исключение коммунистов из партии, вначале особенно "пострадал" ленинградский партактив. 4 декабря в газете "Правда" было опубликовано сообщение об аресте большой группы "террористов-белогвардейцев" в Ленинграде и Москве. А 16 декабря арестовали двух известных ветеранов из "ленинской гвардии" – Льва Каменева и Григория Зиновьева (они были как бы неприкосновенными, но теперь уже полетели головы людей, еще недавно разговаривавших со Сталиным абсолютно на равных). А уже 28—29 декабря выездная сессия Военной коллегии Верховного суда Советского Союза объявила приговор, по которому расстреляли 14 человек – партийных работников и чекистов. Якобы они напрямую организовали это самое убийство Сергея Кирова. Все были названы "активными участниками Зиновьевской антисоветской группы в Ленинграде".

Дело, придуманное в недрах спецслужб

Однако и в Украине немногим ранее происходили похожие по сценарию события. Опять же выездная сессия Верховного суда под председательством его главы Василия Ульриха рассмотрела еще 13—15 декабря 1934 дело придуманного в недрах спецслужб "Объединения украинских националистов" (ОУН), которое якобы готовило свержение советской власти.

Один из главных палачей сталинского СССР Василий Ульрих (слева)

Как утверждалось в приговоре, "суд установил, что большинство обвиняемых прибыли в СССР через Польшу, а часть — через Румынию, имея задание совершить на территории УССР ряд террористических актов. Во время задержания у большинства обвиняемых отобраны револьверы и ручные гранаты".

Кто же были эти "террористы"? Дело ОУН кардинально отличалось от аналогичных в Ленинграде и Москве. А именно: большинство из 37 обвиняемых были не представителями партийной, государственной номенклатуры и чекистами, а… культурными, общественными деятелями, писателями – настоящей элитой нации. Это был огромной силы удар, последствия которого мы ощущаем и сегодня.

Среди арестованных: писатели Роман Сказинский, Кость Буревий, Дмитрий Фальковский, Олекса Влызько, Григорий Косынка-Стрелец…

Писатели Григорий Косынка-Стрелец (слева) и Дмитрий Фальковский

Отдельно отметим целую семью западноукраинских политэмигрантов из Польши – Крушельницких. Украинский писатель, издатель, литературовед Антин Крушельницкий и его сыновья Богдан, Иван, Остап, Тарас и их сестра Владимира, будучи советофилами и положительно оценив достижения "украинизации" в УССР, приехали летом 1934 года в Харьков. Они поселились в доме "Слово", где жили менее полугода и были практически одновременно арестованы до 13 декабря 1934 года.

Ивана и Тараса Крушельницких расстреляли 17 декабря 1934 года. Отец Антин, братья Остап, Богдан и сестра Владимира оказались на Соловках и нашли свой "последний адрес" в урочище Сандармох 3 ноября 1937 года среди узников этапа из 1111 человек, из которых 287 были уроженцами Украины. И снова большинство наших земляков были представителями творческой элиты. О трагической судьбе семьи написала книгу с красноречивым названием "Рубали ліс" дочь Ивана Крушельницкого – известный ученый-историк Лариса Крушельницкая (1928—2017).

Расстрелянная и уничтоженная семья Крушельницких. Сидят (слева направо): Владимира, Тарас, Мария (мать), Лариса и отец Антин. Стоят: Остап, Галя (жена Ивана), Иван, Наталья (жена Богдана), Богдан

В общей сложности 28 из 37 арестованных по делу ОУН были расстреляны в подвалах Октябрьского дворца (бывшего Института благородных девиц) уже 14—17 декабря 1934 года. Девять человек были отправлены в лагеря ГУЛАГа и уже в 1937 году расстреляны во времена Большого террора.

Украинско-американский ученый, профессор истории Гарвардского университета Сергей Плохий в книге "Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності" писал: "Багато українців усіх етнічних груп загинуло під час Великого терору – численних хвиль арештів, страт і заслань, що охопили Радянський Союз у 1936–1940 роках, сягнувши піку 1937 року. У 1937–1938 роках в Україні було заарештовано 270 тисяч осіб. Майже половину з них було страчено. Великий терор переслідував ту саму мету, що й більшість заходів Сталіна 1930-х років, – забезпечити виживання режиму та становище Сталіна як верховного лідера. Своїх колишніх союзників, а згодом ворогів з поміж керівників партії та держави, у тому числі Льва Каменєва, Григорія Зінов’єва та Миколу Бухаріна, він розстріляв. В Україні така ж доля спіткала й лідерів партійного, державного та чекістського апарату, яку показали свою вірність Сталіну під час Голодомору. Режиму були потрібні слухняні кадри, які б не знали про злочини минулого і сумлінно служили своєму вождю".