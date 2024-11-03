Надписи "да здравствует Бандера" и танцы на участках: как в Украине проходили выборы при СССР

Выборы в УССР, как и в других республиках СССР, были фикцией и фарсом

В Советском Союзе выборы проводились начиная с момента его основания в 1922 году, однако начиная с 1936 года стало внедряться общее избирательное право. Его гарантировала принятая тогда же "сталинская" конституция, а голосование было объявлено тайным и прямым при всеобщем избирательном праве. Но на самом деле до конца 1980-х годов закрепилась практика безальтернативных выборов, когда можно было проголосовать только за кандидатов от коммунистической партии.

О том, как проводились выборы на территории тогдашней Украинской Советской Социалистической Республики, сообщил "Укринформ". Выборы в ней, как и в других республиках, фактически были фикцией с целью показать лояльность избирателей существовавшему тогда режиму.

Вместе с тем выборы были объявлены "всенародным праздником". Впервые об этом объявил еще Сталин в декабре 1937 года на митинге избирателей Сталинского избирательного округа города Москвы.

Агитаторы на выборах были неким подобием "человеческого лица" правящего режима, ведущим звеном между властью и избирателями. Они ходили по квартирам и домам, разъясняли гражданам о текущей политической ситуации, обеспечивали явку на участках, фиксировали разные проблемы. Кроме того агитаторы помогали получить какую-нибудь справку, оформить инвалидность, выписать продуктовый паек, найти работу и т.д.

Выборы тогда были чуть ли не единственным способом "достучаться" до власти. В то же время агитаторам приходилось реагировать на "неудобные" замечания со стороны граждан. Например, в 1945 году агитатор объясняла избирателям в Жовтневом районе города Киева значение победы СССР над нацистской Германией, на что избиратель сказал: "Не Красная армия победила, а тушенка и американские самолеты".

Также на избирательных бюллетенях писали разные комментарии, в том числе, антисоветские. Особенно это проявлялось в 1940-1950-е годы, когда шла активная борьба советского режима с украинским подпольем.

"Выборы без выбора. Можно обманывать часть народа все время, можно обманывать короткое время весь народ, но нельзя все обманывать весь народ", "Душегубы, перед кем вы валяете дурака?", "Комедия, а не выборы", "Да здравствует вождь украинского народа Степан Бандера", — такие были в то время комментарии. Также встречались и надписи антисемитского характера.

Еще один "штрих к портрету" выборов в СССР — буфеты. В условиях плановой экономики, а также дефицита продуктов питания многие люди шли на участки не столько проголосовать, сколько принести домой что-то вкусное. При Сталине в буфетах продавали пиво, безалкогольные напитки, булочки, бутерброды, котлеты, а еще мандарины и шоколад, которые были дефицитом.

После буфета люди развлекались: танцевали под радио, граммофон или аккордеон. В более богатых районах выступали артисты местных театров, играли джаз-оркестры. Местные власти устраивали также и бесплатные кинопоказы. Также были и игровые автоматы для детей, но не везде и не всегда: кроме того, не во всех были игрушки, особенно, после Второй мировой войны.

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