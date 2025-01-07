Инициативы Тимошенко могут спровоцировать дефицит на фармацевтическом рынке и рост цен – СМИ

Речь идет о поправках к законопроекту №11493 об упрощении регистрации лекарственных средств

Вводить изменения, влияющие на рынки, целесообразно только после профильных экспертиз и при наличии экономического обоснования. Об этом говорится в материале "Фактов". Издание проанализировало обсуждение поправок к законопроекту №11493 об упрощении регистрации лекарственных средств, предложенных народным депутатом, лидером "Батьківщини" Юлией Тимошенко.

В статье отмечается, что во время встречи в Министерстве здравоохранения, которая состоялась 14 декабря 2024 года и на которой рассматривали поправки к законопроекту, предложения Тимошенко поддержали три дистрибьютора: ООО "Волиньфарм", ЧП "Конекс" и ООО "Вента". Они имеют небольшие доли дистрибуции: ООО "Волиньфарм" принадлежит 0,2% рынка, ЧП "Конекс" – 0,6%, ООО "Вента" – 2,7%. Издание утверждает, что эти компании стремятся увеличить свои доли рынка и могли обратиться к Тимошенко за помощью по внедрению изменений в фармацевтической отрасли. Для этого, говорится в тексте, следует сдвинуть с лидерских позиций компании "БаДМ" и "Оптіма-Фарм".

"В начале октября Тимошенко объявила войну фармацевтическому рынку. Она обвинила лидеров дистрибуции – компании "БаДМ" и "Оптіма-Фарм" – в завышенных ценах, бездоказательно заявив на всю страну, что цены на лекарства в Украине выше европейских", – подчеркнуло издание.

По мнению авторов, есть признаки наличия непубличных договоренностей между лидером партии "Батьківщина" и несколькими участниками фармацевтического рынка, а "информационная кампания, публичным лицом которой стала Юлия Тимошенко, имеет все признаки "рейдерской" атаки на фармацевтический рынок".

Авторы обратили внимание на то, что фирмы, поддержавшие инициативы Тимошенко, связаны с ее партией. Коммерческий директор ООО "Волиньфарм" Валерий Бондарук много лет является региональным функционером ВО "Батьківщина" на Волыни, а жена главы черниговской ячейки партии Дмитрия Никитина является владелицей компании "Дойч-Фарм".

Политический эксперт Валентин Гладких в эфире "Єдиного телемарафону" от 21 декабря отметил, что следствием невзвешенных шагов может стать ограничение доступа и рост цен, напомнили "Факты". По его мнению, "кавалерийский наскок" Тимошенко связан с ее желанием вернуться в большую политику, спекулируя на вопросах социальной защиты.