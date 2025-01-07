Ініціативи Тимошенко можуть спровокувати дефіцит на фармацевтичному ринку та зростання цін – ЗМІ

Йдеться про поправки до законопроекту №11493 про спрощення реєстрації лікарських засобів

Запроваджувати зміни, які впливають на ринки, доцільно тільки після профільних експертиз і за наявності економічного обґрунтування. Про це йдеться в матеріалі "Фактів". Видання проаналізувало обговорення поправок до законопроєкту №11493 про спрощення реєстрації лікарських засобів, запропонованих народною депутаткою, лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко.

У статті зазначено, що під час зустрічі в Міністерстві охорони здоров'я, яка відбулася 14 грудня 2024 року і на якій розглядали поправки до законопроєкту, пропозиції Тимошенко підтримало три дистриб’ютори: ТОВ "Волиньфарм", ПП "Конекс" і ТОВ "Вента". Вони мають невеликі частки дистриб’юції: ТОВ "Волиньфарм" належить 0,2% ринку, ПП "Конекс" – 0,6%, ТОВ "Вента" – 2,7%. Видання стверджує, що ці компанії прагнуть збільшити свої частки ринку і могли звернутися до Тимошенко по допомогу в упровадженні змін у фармацевтичній галузі. Для цього, ідеться в тексті, потрібно посунути з лідерських позицій компанії БаДМ та "Оптіма-Фарм".

"На початку жовтня Тимошенко оголосила війну фармацевтичному ринку. Вона звинуватила лідерів дистриб’юції – компанії "БаДМ" та "Оптіма-Фарм" у завищених цінах, бездоказово заявивши на всю країну, що ціни на ліки в Україні є вищими за європейські", – підкреслило видання.

На думку авторів, є ознаки наявності непублічних домовленостей між лідеркою партії "Батьківщина" та кількома учасниками фармацевтичного ринку, а "інформаційна кампанія, публічним обличчям якої стала Юлія Тимошенко, має всі ознаки "рейдерської" атаки на фармацевтичний ринок".

Автори звернули увагу на те, що фірми, які підтримали ініціативи Тимошенко, пов'язані з її партією. Комерційний директор ТОВ "Волиньфарм" Валерій Бондарук багато років є регіональним функціонером ВО "Батьківщина" на Волині, а дружина очільника чернігівського осередку партії Дмитра Нікітіна є власницею компанії "Дойч-Фарм".

Політичний експерт Валентин Гладких в ефірі єдиного телемарафону від 21 грудня зазначив, що наслідком невиважених кроків може стати обмеження доступу та зростання цін, нагадали "Факти". На його думку, "кавалерійський наскок" Тимошенко пов’язаний із її бажанням повернутися у велику політику, спекулюючи на питаннях соціального захисту.