Сына Порошенко оштрафовали на 25 тысяч гривен из-за неявки в ТЦК — документ

Его приглашали уточнить данные

Старший сын народного депутата Петра Порошенко Алексей, который вместе с братом выехали из Украины перед полномасштабным вторжением, официально признан вовремя не явившимся в ТЦК. Теперь из-за неявки по военной повестке Алексей Порошенко должен заплатить 25 500 гривен штрафа, сообщает "Informator.Ua".

Согласно официальному документу, Алексей Порошенко не явился без уважительных причин в Печерский РТЦКСП по повестке для уточнения данных. Теперь сын Порошенко будет вынужден уплатить в бюджет 25 500 гривен.

"Признать гр. Порошенко Алексея Петровича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 4.3 ст. 210-1 КУоАП и наложить на него административное взыскание в виде штрафа, в размере 1500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 25 500 грн", — начальника Печерского ТЦК и СП в г. в Киеве.

Если сын экс-президента проигнорирует уплату штрафа, то его сумма удвоится.

"В случае неуплаты штрафа в 15-дневный срок со дня вручения данного постановления правонарушителю, взыскание штрафа произвести в принудительном порядке в соответствии со ст. 308 КУоАП в двойном размере в сумме 51000 грн", — говорится в документе.

Как сообщалось, старший сын Петра Порошенко, Алексей, выехавший в Лондон в начале войны и так не вернувшийся в Украину, был объявлен в розыск из-за неявки в ТЦК по повестке.

Другой сын Петра Порошенко, Михаил, с самого начала полномасштабного вторжения тоже находится в Лондоне.

Напомним, сам Петр Порошенко подозреваемый в "угольном деле" по статье "государственная измена". Дело связано с закупкой угля с временно оккупированных территорий ОРДЛО, что привело к финансированию террористов ЛДНР на сумму минимум 1,5 млрд грн.

Кроме того, Порошенко фигурирует по делу о передаче контроля над украинской частью нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" структурам Медведчука в 2016 году.