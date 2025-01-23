"5 канал" удалил скандальное видео о заводе Порошенко в Севастополе

СМИ уже нашли это видео в архивах

После появления информации о том, что правоохранители расследуют новые эпизоды государственной измены Петра Порошенко, "5 канал" удалил видео, которое свидетельствовало, что бизнес нардепа работал в оккупированном Крыму и платил налоги в бюджет РФ.

В нем Константин Картошкин — менеджер "Севморзавода", принадлежавшего Порошенко, заявлял, что Севастополь имеет "неопределенный и непонятный статус". Также он рассказывал о заказах, которые завод ожидал от минобороны РФ, поскольку "предприятие было ориентировано на экспорт". А в своих комментариях Картошкин использовал формулировку "на Украине".

СМИ уже отыскали это видео в архивах.

Оказалось, что после аннексии Крыма "Севморзавод" вел переписку с министерством промышленности и торговли РФ. В ней завод и его менеджер Картошкин называли Севастополь "российским городом федерального значения", предоставляя российским органам все финансово-экономические отчеты.

Фактически это является одним из доказательств сотрудничества Порошенко с российскими властями, ведь они долгое время не национализировали принадлежащий ему завод, хотя многие другие украинские компании были национализированы сразу.

Позже Порошенко назначил Картошкина руководителем одного из крупнейших государственных военных заводов — "Заря-Машпроект".

В 2024 году НАБУ и САП завершили досудебное расследование в отношении Картошкина и установили, что вместе с Порошенко они завладели средствами николаевского государственного предприятия "Заря-Машпроект" на 1,4 млрд грн.

Кроме ведения бизнеса в России, Порошенко также подозревается в торговле с террористами ОРДЛО, поддержке УПЦ МП и Харьковских соглашений, позволивших Черноморскому флоту РФ оставаться в украинском Крыму, и действиях, которые играли на пользу России.