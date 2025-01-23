"5 канал" видалив скандальне відео про завод Порошенка в Севастополі

ЗМІ вже відшукали це відео в архівах

Після появи інформації, що правоохоронці розслідують нові епізоди державної зради Петра Порошенка, "5 канал" видалив відео, яке свідчило, що бізнес нардепа працював в окупованому Криму і платив податки до бюджету РФ.

У ньому Костянтин Картошкін — менеджер "Севморзаводу", який належав Порошенку, заявляв, що Севастополь має "невизначений і незрозумілий статус". Також він розповідав про замовлення, на які завод очікував від міноборони РФ, оскільки "підприємство було орієнтоване на експорт". А у своїх коментарях Картошкін вживав формулювання "на Україні".

ЗМІ вже відшукали це відео в архівах.

Виявилося, що після анексії Криму "Севморзавод" вів листування з міністерством промисловості та торгівлі РФ. У ньому завод і його менеджер Картошкін називали Севастополь "російським містом федерального значення", надаючи російським органам всі фінансово-економічні звіти.

Фактично це є одним із доказів співпраці Порошенка з російською владою, адже вона тривалий час не націоналізувала належний йому завод, хоча багато інших українських компаній були націоналізовані одразу.

Пізніше Порошенко призначив Картошкіна керівником одного з найбільших державних військових заводів — "Зоря-Машпроект".

У 2024 році НАБУ та САП завершили досудове розслідування щодо Картошкіна і встановили, що разом із Порошенком вони заволоділи коштами миколаївського державного підприємства "Зоря-Машпроект" на 1,4 млрд грн.

Окрім ведення бізнесу в Росії, Порошенко також підозрюється у торгівлі з терористами ОРДЛО, підтримці УПЦ МП і Харківських угод, які дозволили Чорноморському флоту РФ залишатися в українському Криму, та діях, які грали на користь Росії.