За сына Порошенко уплатили штраф за неявку в ТЦК, фактически признав нарушение военного учета, – эксперт

У народного депутата Порошенко были вынуждены признать нарушение его сыном Алексеем правил военного учета и неявку в соответствующий ТЦК и СП. Таким образом, фактически было подтверждено нарушение им закона о мобилизации. Сделано это было ради снятия ареста с имущества Порошенко-младшего, пишет эксперт Валентин Гладких.

"На имущество сына Порошенко был наложен арест за игнорирование повесток. Именно на сына записаны все заводы-пароходы олигарха. Поэтому, чтобы снять арест, Порошенко пришлось заплатить штраф в размере 51 тыс. грн. И таким образом признать, что его родной сын Алексей, действительно, — беглец-уклонист", — пишет Гладких.

Как отмечает эксперт, чтобы оправдаться, Порошенко выпустил адвоката с заявлением о том, что его сын Алексей якобы заключил контракт с международной компанией и уехал на работу за границу. Гладких процитировал слова адвоката, согласно которым Порошенко-младший перед выездом из Украины был снят со всех видов учета – военного, налогового, паспортного. Это, по мнению эксперта, не соответствует действительности.

"Главная ложь: "Алексей Порошенко снялся с воинского учета, а значит, не подлежит мобилизации". Согласно постановлению КМУ №563 от 16 мая 2024 года, граждане Украины, снятые с воинского учета в связи с выбытием за пределы Украины на срок более трех месяцев, обязанные в течение 30 дней со дня вступления в силу этого постановления встать на воинский учет путем личного прибытия в ТЦК. Другим постановлением КМУ от 7 июня 2024 г. №675 в соответствующий п. 101 были внесены изменения, предоставляющие возможность мужчинам-украинцам за границей стать на учет в официальных учреждениях Украины. Сделал ли это Порошенко-младший? Нет!"– отмечает Гладких.

Эксперт также отмечает, что команда Порошенко сманипулировала определениями, ведь "снятие" и "исключение" с учета – это разные вещи. Снятие с учета: военнообязанный остается в статусе военнообязанного и должен встать на учет в другом ТЦК и СП или другом уполномоченном органе. Исключение из учета: лицо освобождается от всех обязанностей, связанных с воинским учетом, и не подлежит мобилизации, отметил эксперт, обратившись к Алексею Порошенко.