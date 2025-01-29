Все имущество сына Порошенко было арестовано из-за неуплаты штрафа за неявку в ТЦК — постановление

Государственной исполнительной службой был наложен арест на имущество сына Петра Порошенко Алексея. Основанием ареста стала неуплата им штрафа в размере 25,5 тыс. грн, выписанного за неявку в ТЦК и СП Печерского района города Киева. Соответствующее постановление опубликовал политический эксперт Валентин Гладких.

По словам эксперта, с начала полномасштабного вторжения сын Петра Порошенко находится в Лондоне и не являлся в соответствующий ТЦК, игнорируя многочисленные повестки. "За это Алексея еще 8 января Печерский районный ТЦК в Киеве оштрафовал на 25 500 грн. В постановлении было четко указано — если не заплатит через 15 дней, то сумма штрафа удваивается. Что, собственно, и произошло. Потому что "ухилес"-миллиардер проигнорировал требования закона. И вот 28 января 2025 года государственная исполнительная служба Печерского района столицы постановила теперь уже принудительно взыскать с Порошенко Алексея Петровича в пользу государства административный штраф в размере 51 000 грн. А пока не оплатит — наложить арест на все имущество должника", — пишет Гладких и приводит соответствующее постановление.

С учетом исполнительного сбора и других расходов окончательная сумма штрафа составила более 56 тыс. грн.

"Важены сам прецедент — одного из самых богатых людей страны (а именно на Порошенко-младшего записано состояние почти на 1,2 млрд долларов) государство заставляет выполнять законодательство. И наказывает за уклонение от армии, пока вся страна защищается от врага. Поэтому последствия для уклониста будут со временем ухудшаться", — отмечает эксперт.

"В 2015 году Петр Алексеевич рассказывал, что его старший сын воевал под Иловайском. Тогда журналисты и военные назвали это ложью", — отметил Гладких.