За сина Порошенка сплатили штраф за неявку в ТЦК, фактично визнавши порушення військового обліку, – експерт

У народного депутата Порошенка були змушені визнати порушення його сином Олексієм правил військового обліку і неявку у відповідний ТЦК та СП. Таким чином, фактично було підтверджено порушення ним закону про мобілізацію. Зроблено це було заради зняття арешту з майна Порошенка-молодшого, – пише експерт Валентин Гладких.

"На майно сина Порошенка було накладено арешт за ігнорування повісток. Саме на сина записані всі заводи-пароходи олігарха. Тож, аби зняти арешт, Порошенку довелося сплатити штраф у розмірі 51 тис. грн. І таким чином визнати, що його рідний син Олексій, дійсно, — втікач-ухилянт", — пише Гладких.

Як зазначає експерт, щоб виправдатися, Порошенко випустив адвоката із заявою про те, що його син Олексій, начебто, уклав контракт з міжнародною компанією і виїхав на роботу за кордон. Гладких процитував слова адвоката, згідно з якими Порошенко-молодший перед виїздом з України був знятий з усіх видів обліку – військового, податкового, паспортного. Це, на думку експерта, не відповідає дійсності.

"Головна брехня: "Олексій Порошенко знявся з військового обліку, а отже, не підлягає мобілізації". Згідно з постановою КМУ №563 від 16 травня 2024 року, громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дня набрання чинності цією постановою стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до ТЦК. Іншою постановою КМУ від 7 червня 2024 р. № 675 у відповідний п. 101 були внесені зміни, якими надано можливість чоловікам-українцям за кордоном стати на облік в офіційних установах України. Чи зробив це Порошенко-молодший? Ні!" — зазначає Гладких.

Експерт також наголошує, що команда Порошенка зманіпулювала визначеннями, адже "зняття" та "виключення" з обліку – це різні речі. Зняття з обліку: військовозобов'язаний залишається у статусі військовозобов'язаного та має стати на облік в іншому ТЦК та СП або іншому уповноваженому органі. Виключення з обліку: особа звільняється від усіх обов'язків, пов'язаних з військовим обліком, і не підлягає мобілізації, зазначив експерт, звернувшись до Олексія Порошенка.