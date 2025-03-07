Две трети украинцев поддерживают санкции против Порошенко, Медведчука и Коломойского – соцопрос

Большинство украинцев считают справедливыми примененные к Порошенко, Медведчуку и Коломойскому санкции и выступают против их снятия, пока те не вернут государству деньги и не понесут юридическую ответственность. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного компанией "Active Group".

"Санкции против олигархов Медведчука, Порошенко и Коломойского считают заслуженным наказанием 65,2% украинцев, из них 34,1% — "однозначно заслуженным", а 31,1% — "больше заслуженными", — говорится в результатах исследования.

Также 50,1% украинцев считают, что снятие санкций возможно только после понесения указанными политиками и олигархами юридической ответственности, в частности 31,3% опрошенных настаивают на уголовной ответственности.

Почти 20% считают, что санкции нельзя снимать ни при каких условиях, даже если фигуранты понесут ответственность. В то же время только 6,2% украинцев поддерживают отмену санкций.

Также большинство украинцев высказались против участия подсанкционных политиков в выборах.

"Относительно участия подсанкционных политиков в выборах, 68,9% опрошенных высказались "против", из которых 41,6% — "однозначно нет", а 27,3% — "скорее нет". Однозначную поддержку этому вопросу выразили лишь 12%, а "скорее да" ответили 13,8% опрошенных", отмечают социологи.

Исследование осуществлено компанией "Active Group" с помощью онлайн-панели "SunFlower Sociology" по заказу Аналитического центра "Политика будущего". Метод: анкетирование граждан Украины в возрасте 18 и более лет. Выборка: 1500 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 6 марта 2025 года.

Как известно, 13 февраля были введены санкции против ряда олигархов и политиков, которые создавали угрозу национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины и способствовали террористической деятельности. В том числе в список вошли Петр Порошенко, Игорь Коломойский и Виктор Медведчук.

В частности, Петра Порошенко обвиняли в лоббировании Харьковских соглашений (ЧФ в Крыму); финансировании террористов (покупка угля из ОРДЛО); торговле в войну с Россией (Липецкая фабрика, завод "Богдан" в РФ и т.д.); совместном с Медведчуком и россиянами незаконном отчуждении нефтепровода у государства и тому подобное.