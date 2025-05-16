Свидетельства Свинарчука могут стать приговором для Порошенко, — эксперт

Информация о задержании в Испании бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского-Свинарчука, кума и бизнес-партнера Петра Порошенко, может иметь серьезные последствия для лидера "Евросолидарности". Экс-чиновник может дать показания относительно масштабного хищения украинской "оборонки" в 2014—2015 гг., что приведет к уголовному преследованию уже самого Порошенко. Об этом пишет блогер Сергей Иванов.

"Когда Свинарчука экстрадируют, начнется новый этап в жизни Петра, ведь когда заговорит Свинарчук и расскажет обо всех схемах в обмен на соглашение со следствием, Порошенко сядет", — написал блогер Сергей Иванов в своем сообщении.

Журналист называет Олега Гладковского кумом, бизнес-партнером и сообщником Порошенко.

"После победы "гетмана" на выборах 2014 года, он назначил Гладковского первым заместителем секретаря СНБО, передав по факту контроль над оборонно-промышленным комплексом. Именно во времена Петра Алексеевича через "Укроборонпром" поставляли контрабандные запчасти, которые перепродавались государству с наценкой 200—300%. А Порошенко это все покрывал, потому что это его кум и его бизнес. Гладковский-Свинарчук – символ казнокрадства в оборонке", — отмечает блогер.