Производители оружия предлагают Минобороны пересмотреть систему штрафов при закупках

Компании оборонной промышленности Украины предлагают пересмотреть систему штрафов, которая сейчас применяется при закупках Министерства обороны. Об этом пишет "Оборонка".

Сейчас для поставщиков вооружений предусмотрены три основных вида штрафов. 20% от суммы контракта за плохое качество продукции, 7% – за каждый месяц просрочки и 0,1% за каждый день просрочки. Дополнительно оборонная компания платит 2-3% за пользование авансовыми средствами.

Оружейные ассоциации заявляют, что просрочки в производстве вооружений часто происходят из-за независящих от них обстоятельств, таких как прилеты по предприятиям, задержки поставок импортных комплектующих, проблемы у подрядчиков, блэкауты и банальная бюрократическая волокита. Чиновники Минобороны, вследствие особенностей государственной службы, иногда отказываются "входить в положение" и фиксировать форс-мажоры и довольно часто назначают штрафы производителям оружия.

В течение года было две попытки снизить штрафы. Первый – законопроект Галины Янченко, второй – изменения в профильное постановление №1275 от Минстратегпрома. Минобороны не поддержало ни одну из этих инициатив. По словам собеседника "Оборонки" из Минобороны, проблемой, в частности, является то, что специмпортеров приравнивают к производителям вооружения словом "поставщики". Именно по импортным контрактам заказчик выдает больше всего штрафов, в то же время рисков импортеры якобы несут меньше, чем производители.

"Украинский совет оружейников" предлагает оставить за скобками контракты специмпортеров и сосредоточиться на изменении правил именно для производителей – убрать штрафные санкции в 7% за первый месяц просрочек и авансовые средства, а оставить только 0,1% пени за каждый день. Заказчику дать право (а не обязанность) дополнительно прописывать в контрактах такой размер штрафа, который реально будет соответствовать степени риска.

Это должно решить проблему, когда надежные производители с хорошей историей выполнения контрактов получают такой же штраф, что и ненадежные производители. В АОЗ предлагают создать "белый" и "черный" списки поставщиков. И для поставщиков с плохой историей закладывать более высокие штрафные санкции, а с хорошей — ниже.

"Но все это обязательно нужно оформить на уровне регламента вместе с четкими критериями попадания в тот или иной список. Надо, чтобы это осталось в институциональной памяти. Потому что сейчас вся память о добросовестных и ненадежных исполнителях сходит на нет с каждым сменой руководства АОЗ", — отметил исполнительный директор "Украинского совета оружейников" Игорь Федирко.

"Гибкие" штрафы также позволят избежать ситуации, когда для производителей сложной и рисковой продукции закладывают такой же штраф, что и для производителей технологически простой, которые имеют меньше рисков попасть в неблагоприятные обстоятельства.

Представительница Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко отметила, что снижение штрафов – не решение проблемы, но можно найти другие компромиссы.

"Штраф точно не должен быть 0,1%, Иначе поставщики будут везти продукцию полгода-год. В 2024 году Жумадилов в должности главы ДОТ имел проблемы с продовольствием — ему никто не хотел поставлять. Он пошел на то, чтобы снизить штрафы для поставщиков продуктов до 0,1% за день просрочки. Фактически поставщики еды начали пользоваться этим как возможной опцией, чтобы задерживать поставки.

Возможно, надо говорить о существенных обстоятельствах, из-за которых не должны накладываться штрафы — увеличить их перечень. Но идти по пути уменьшения штрафа, мне кажется, не имеет смысла. Я бы скорее думала о том, чтобы расширить им прибыль. Я думаю, что надо собраться представителям Минобороны и добросовестным производителям, которые могут рассказать обо всех своих рисках, чтобы никто не обанкротился", — отметила Николаенко.

В NAUDI считают, что штраф должен быть один и его размер должен быть предметом договоренности между заказчиком и исполнителем контракта. И условия в контракте должны быть прописаны так, чтобы они устроили обе стороны. Именно по такой модели сейчас проходят закупки Украины у иностранных производителей.