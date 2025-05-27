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Производители оружия предлагают Минобороны пересмотреть систему штрафов при закупках

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
Производители оружия предлагают Минобороны пересмотреть систему штрафов при закупках Новость обновлена 27 мая 2025, 12:39

Компании оборонной промышленности Украины предлагают пересмотреть систему штрафов, которая сейчас применяется при закупках Министерства обороны. Об этом пишет "Оборонка".

Сейчас для поставщиков вооружений предусмотрены три основных вида штрафов. 20% от суммы контракта за плохое качество продукции, 7% – за каждый месяц просрочки и 0,1% за каждый день просрочки. Дополнительно оборонная компания платит 2-3% за пользование авансовыми средствами.

Оружейные ассоциации заявляют, что просрочки в производстве вооружений часто происходят из-за независящих от них обстоятельств, таких как прилеты по предприятиям, задержки поставок импортных комплектующих, проблемы у подрядчиков, блэкауты и банальная бюрократическая волокита. Чиновники Минобороны, вследствие особенностей государственной службы, иногда отказываются "входить в положение" и фиксировать форс-мажоры и довольно часто назначают штрафы производителям оружия.

В течение года было две попытки снизить штрафы. Первый – законопроект Галины Янченко, второй – изменения в профильное постановление №1275 от Минстратегпрома. Минобороны не поддержало ни одну из этих инициатив. По словам собеседника "Оборонки" из Минобороны, проблемой, в частности, является то, что специмпортеров приравнивают к производителям вооружения словом "поставщики". Именно по импортным контрактам заказчик выдает больше всего штрафов, в то же время рисков импортеры якобы несут меньше, чем производители.

"Украинский совет оружейников" предлагает оставить за скобками контракты специмпортеров и сосредоточиться на изменении правил именно для производителей – убрать штрафные санкции в 7% за первый месяц просрочек и авансовые средства, а оставить только 0,1% пени за каждый день. Заказчику дать право (а не обязанность) дополнительно прописывать в контрактах такой размер штрафа, который реально будет соответствовать степени риска.

Это должно решить проблему, когда надежные производители с хорошей историей выполнения контрактов получают такой же штраф, что и ненадежные производители. В АОЗ предлагают создать "белый" и "черный" списки поставщиков. И для поставщиков с плохой историей закладывать более высокие штрафные санкции, а с хорошей — ниже.

"Но все это обязательно нужно оформить на уровне регламента вместе с четкими критериями попадания в тот или иной список. Надо, чтобы это осталось в институциональной памяти. Потому что сейчас вся память о добросовестных и ненадежных исполнителях сходит на нет с каждым сменой руководства АОЗ", — отметил исполнительный директор "Украинского совета оружейников" Игорь Федирко.

"Гибкие" штрафы также позволят избежать ситуации, когда для производителей сложной и рисковой продукции закладывают такой же штраф, что и для производителей технологически простой, которые имеют меньше рисков попасть в неблагоприятные обстоятельства.

Представительница Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко отметила, что снижение штрафов – не решение проблемы, но можно найти другие компромиссы.

"Штраф точно не должен быть 0,1%, Иначе поставщики будут везти продукцию полгода-год. В 2024 году Жумадилов в должности главы ДОТ имел проблемы с продовольствием — ему никто не хотел поставлять. Он пошел на то, чтобы снизить штрафы для поставщиков продуктов до 0,1% за день просрочки. Фактически поставщики еды начали пользоваться этим как возможной опцией, чтобы задерживать поставки.

Возможно, надо говорить о существенных обстоятельствах, из-за которых не должны накладываться штрафы — увеличить их перечень. Но идти по пути уменьшения штрафа, мне кажется, не имеет смысла. Я бы скорее думала о том, чтобы расширить им прибыль. Я думаю, что надо собраться представителям Минобороны и добросовестным производителям, которые могут рассказать обо всех своих рисках, чтобы никто не обанкротился", — отметила Николаенко.

В NAUDI считают, что штраф должен быть один и его размер должен быть предметом договоренности между заказчиком и исполнителем контракта. И условия в контракте должны быть прописаны так, чтобы они устроили обе стороны. Именно по такой модели сейчас проходят закупки Украины у иностранных производителей.

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#Оружие #Минобороны #Штрафы #Производители оружия #NAUDI #Общественный антикоррупционный совет #Украинский совет оружейников