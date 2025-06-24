Юрист Avesterra Group: в Украине чуть не остановили работу критически важного предприятия

Таким образом любой украинский бизнес может оказаться в зоне риска, подчеркивают в компании

С декабря 2024 года компания Avesterra Group находится под проверками со стороны правоохранительных органов и привлеченных ими специалистов других государственных учреждений в рамках уголовного производства, инициированного бывшим топ-менеджером.

Об этом пишет в своей колонке для издания РБК-Украина юрист Avesterra Group Станислав Нестеренко.

"То, что сейчас происходит вокруг Avesterra Group, – это не что иное, как желание одного человека поквитаться с инвесторами компании руками СБУ. Алексей Коваленко дал Службе безопасности Украины свидетельство, что он когда-то от кого-то слышал о поставках Владимир-Волынской птицефабрикой курятины в так называемую ЛНР. Это не соответствует действительности, и правоохранители это знают, но есть показания, и им ничего не остается, как открыть уголовное производство", — отметил Станислав Нестеренко.

Он напомнил, что еще в 2017 году бывший топ-менеджер взял в долг у компании на собственные проекты более 25 млн грн. Вместо того чтобы вернуть деньги, он обвинил компанию в поставках курятины в так называемую ЛНР. На основании этих обвинений в августе 2024 года СБУ открыла уголовное производство по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины.

"Доказательств продажи курятины в самопровозглашенную ЛНР силовики не нашли по понятным причинам, так как таких поставок не было. Но правоохранители решили проверить не только это, а практически все — соблюдение трудового законодательства, законодательства по безопасности труда и даже влияние предприятия на экологию. Силовики также проводили обыски в домах наших работников, изымали личную технику. Эти действия ничего не дали. Никаких нарушений обнаружено не было", — отмечает Станислав Нестеренко.

Он также сообщил, что из-за решения Соломенского районного суда Киева запретить птицефабрике использовать поля фильтрации она оказалась на грани остановки. По словам юриста, спасло лишь то, что в тот момент компания запустила новый цех по производству мяса птицы, не требующий использования полей фильтрации. В противном случае 1500 работников фабрики остались бы без работы.

Нестеренко подчеркнул, что такое решение могло бы нанести значительный ущерб не только птицефабрике, ее работникам и их семьям, но и государству. Ведь предприятие признано критически важным для обеспечения продовольственной безопасности Украины и оказывает значительное влияние на ценовую ситуацию на рынке мяса птицы.

Также он подчеркнул, что таким образом в зоне риска оказаться в подобной ситуации может любой бизнес в Украине.

Avesterra Group – украинская группа компаний в области птицеводства и агропереработки с полным производственным циклом – от выращивания сельскохозяйственных культур до производства мяса птицы. Компания инвестирует в современные технологии, производит качественную курятину под брендами "Эпикур", "Чебатурочка" и Delika, ежегодно обеспечивая до 60 тыс. тонн продукции. Компания занимает 4-е место по объему производства мяса птицы в Украине. Сегодня в компании работают более 1500 специалистов.

Компания Avesterra Group была создана 1 марта 2025 года, объединив под одним брендом предприятия: АО "Владимир-Волынская аграрная компания", ООО "Луцкая аграрная компания", ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика", ООО "Стир Агро-М", ООО "Агротехсервис-А". Avesterra Group – современное украинское предприятие, обеспечивающее качественную, безопасную и доступную продукцию для миллионов украинских семей.