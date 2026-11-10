Отличаются ли цены в "синих" и "черных" АТБ: в чем разница между магазинами

Обновленный формат сеть начала внедрять с 2017 года

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Темный фасад АТБ не означает более дорогих покупок: цены на те же товары не зависят от цвета магазина. Разница между двумя форматами заключается в обустройстве торговых залов, оборудовании и дополнительных сервисах.

По объяснению АТБ, "синее" оформление было базовым форматом сети, а "черное" появилось во время ее модернизации. Более новые супермаркеты обычно просторнее, имеют другую планировку и больше зон для покупателей.

"АТБ" черного формата Источник: Альона Заярна, "Телеграф"

От чего зависит цена товара

Обновленный дизайн сам по себе не меняет ценовую политику: покупатель не доплачивает за темный фасад, лучшее освещение или более современный торговый зал. В то же время на конечную стоимость покупки влияют конкретный магазин, канал продаж и условия скидок.

На странице "Специальные скидки" АТБ объясняет, что цены на одинаковые товары могут различаться между магазинами, населенными пунктами и каналами продаж. Поэтому даже одинаковый процент специальной скидки не всегда означает одинаковую сумму к оплате.

"Окончательная цена определяется во время проведения расчетной операции и отображается в чеке", – объясняет АТБ.

Что изменилось в "черных" супермаркетах

Первые "синие" магазины отличались характерным оформлением, униформой персонала и базовой планировкой залов. Многие из них работают в старых помещениях, где сложнее перестроить пространство. "Черный" формат получил темный фасад, минималистичный интерьер и лучшее освещение.

Синий магазин "АТБ"

В более новых магазинах чаще есть собственная выпечка – булочки и хлеб, кофемашины или небольшие зоны, где можно выпить кофе с собой. В некоторых местах работают точки со свежевыжатыми соками. В "синих" супермаркетах преобладает стандартный ассортимент без таких дополнительных услуг.

В более новых магазинах чаще обустраивают зоны выпечки и кофе с собой Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Во время обновления устанавливают современное холодильное оборудование, LED-освещение и автоматизированные системы. В новых магазинах активнее внедряют кассы самообслуживания, которые помогают сократить очереди в часы пик. Старые супермаркеты постепенно реконструируют, хотя возможности полного переустройства зависят от помещения.

Почему покупатели получают разные скидки

Отдельно от формата магазина действуют персональные предложения в приложении АТБ. Система формирует их автоматически, учитывая историю и частоту покупок, активность в программе лояльности, средний чек и приобретенные категории товаров. Поэтому набор предложений и размер скидки на один и тот же товар у разных покупателей отличаются.

Чтобы воспользоваться предложением, его нужно активировать в разделе "Специальные скидки", а перед оплатой на обычной кассе или кассе самообслуживания – отсканировать код из приложения. В интернет-магазине АТБ и сервисе Scan&Buy скидка применяется автоматически после авторизации и предварительной активации, если соответствующий товар есть в заказе и выполнены условия акции.

"Спеціальні знижки" в АТБ

Специальные предложения действуют во всей сети или только в определенных магазинах, территориях либо каналах продаж – это предусмотрено условиями конкретной акции. Если одновременно применяются несколько скидок, их рассчитывают последовательно: каждую следующую – от цены после предыдущей, без арифметического сложения процентов.

Как сообщал "Телеграф", более 295 супермаркетов сети "Сільпо" обеспечены генераторами, а во время отключений там разрешают заряжать телефоны, ноутбуки, пауэрбанки и даже зарядные станции о сервисе во время отключений. Для зарядных станций установлена допустимая нагрузка до 1 кВт, а пользоваться ими предлагают по очереди. Это дает контекст для сравнения дополнительных услуг супермаркетов, но не подтверждает разницу в ценах между форматами "АТБ".